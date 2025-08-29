Horóscopo de hoy viernes 29 de agosto en Honduras: predicciones para tu signo zodiacal

Tegucigalpa, Honduras.- El día llega cargado de advertencias y oportunidades para cada signo del zodiaco.

Desde Aries, que deberá mantener los ojos bien abiertos ante promesas de dinero fácil, hasta Piscis, que tendrá que extremar precauciones con su estado físico, los astros marcan un camino lleno de aprendizajes.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Desconfía de los regalos de extraños y no te dejes deslumbrar por el dinero fácil, nadie regala nada sin esfuerzo y podrían aprovecharse de tu buena fe y tu confianza en la honestidad de las personas.

TAURO (21 abril - 20 mayo). La conjunción astral facilitará un día muy propicio para presentar proyectos y planificar grandes diseños e ideas. En cuanto a la salud, vigila tu dieta ya que las molestias que sufres se deben probablemente a tu mala alimentación.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Vives con ilusión ante algún proyecto que acabas de comenzar y que te parece muy importante. Seguramente sea así, pero no permitas que condicione por completo el resto de tu vida, porque mucha gente no lo entenderá.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Debes dejar de criticar en voz alta a los demás, porque no sabes hasta qué punto te perjudica, en especial en el trabajo, donde puedes hacer que los problemas se descontrolen a causa de esa actitud.

LEO (23 julio - 22 agosto). Hoy te costará enfrentarte al trabajo. Tendrás la posibilidad de hacer que haces algo y limitarte a ordenar papeles encima de la mesa y hacer unas cuantas llamadas. Mañana será otro día y seguro que lo afrontas con más energía.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). En el amor, disfrutarás de un gran encanto que atraerá al sexo contrario; te divertirás tanto si eres casado como soltero. Encontrarás la estabilidad en el trabajo y tendrás nuevas relaciones muy gratificantes.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Aunque en el ámbito profesional encontrarás mucho agobio, te las arreglarás para lograr una perfecta organización y eficacia. Te plantearás tomarte unos días de descanso, pero mejor si vas acompañado.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). En el terreno de la salud, deberías plantearte seriamente comenzar esa dieta que llevas tanto tiempo aplazando. Aparte de eso, tras la etapa de cambios que has vivido últimamente, empezarás, por fin, a disfrutar de la tranquilidad que tanto buscabas.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Pueden surgir conflictos familiares y peleas no deseadas, a las que no debes conceder demasiada importancia para evitar mayores distanciamientos. Procura ceder y el tiempo lo arreglará todo. Cuidado con los problemas digestivos.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tu estado de ánimo estará entre lo inquieto, lo nervioso y lo irritable, posiblemente por problemas relacionados con tu pareja o la familia; te refugiarás en el trabajo y te irá bien en ese terreno.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Estás en uno de los mejores momentos sentimentales que recuerdas; tu pareja te demuestra su amor y tú correspondes en todo. Surgirán algunos problemillas sin importancia a consecuencia de tu falta de prudencia.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Las molestias físicas tienden a desaparecer, pero tu estado de debilidad puede llevarte a sufrir algún tipo de percance, como un resbalón o una caída, por lo que deberás extremar las precauciones tanto en casa como en la calle.