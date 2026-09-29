Horóscopo de hoy: Tauro se levanta con el pie derecho y Acuario vive un día redondo

Tegucigalpa, Honduras.- Segundo día de la semana y el cielo sigue cargado de contrastes. Este martes 29 de septiembre, las estrellas reparten sonrisas y advertencias a partes iguales: hay signos que se levantarán con el pie derecho y con ganas de reírse hasta de sí mismos, como Tauro, y otros que vivirán una jornada redonda de principio a fin, como Acuario.

Para Sagitario, además, el firmamento anuncia una etapa próspera en el amor, con mucho movimiento emocional y situaciones románticas a la vuelta de la esquina.

Pero no todo son buenas noticias en el horóscopo de hoy. Géminis haría bien en evitar los choques con la autoridad, Capricornio tendrá que desactivar un malentendido en el trabajo y Piscis verá cómo un conflicto ajeno le obliga a cambiar sus planes.

Entre unos y otros, Libra recibe un recordatorio (la suerte no es ilimitada) y Escorpio, una invitación a sumarse a un proyecto que se cuece a su alrededor. Descubre qué te depara tu signo en amor, trabajo, amistad y salud, y afronta el día con las cartas boca arriba.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Atraviesas una etapa en la que los éxitos que obtengas puedan no depender directamente de ti. Aunque la situación sea algo estresante, trata de mantener la calma y recuperar el buen talante que te caracteriza. Al mal tiempo, buena cara.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). Te inundará el buen humor, en unos de esos días en que te levantas con el pie derecho. Ganas de reírte por todo, hasta de ti mismo. Buen día para el diálogo con tu pareja, que se sentirá especialmente atraída por alegría.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Evita los enfrentamientos con las personas que representan autoridad, ya que puedes salir malparado. Buen momento para poner en claro con tu pareja una serie de aspectos que no os dejan tranquilos.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Podrías recibir hoy insinuaciones amorosas que te harán volver a sensaciones olvidadas, sobre todo si tienes ya cierta edad, pero tu afán de romanticismo tal vez no cuadre con tus circunstancias personales. Así se que mucho ojo para no dañar a nadie.

LEO (23 julio - 22 agosto). Las estrellas te favorecen en el terreno de las amistades y te verás sorprendido por una nueva persona en tu vida que te aportará nuevos horizontes. Mantén el ánimo optimista pues los problemas que cree tener carecen de importancia.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). No te fíes de lo que te cuentas los amigos a la hora de seguir un régimen alimenticio, cada cual tiene sus características orgánicas, y lo mejor es que, si puedes, acudas a un especialista que te marque el camino.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). No confíes en que tu suerte será ilimitada, hasta ahora ha estado en buena racha sin ningún esfuerzo, te has creído autosuficiente, pero eso puede cambiar de la noche a la mañana y acabes por necesitar a los demás.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tu don de gentes te será de gran ayuda para apuntarte a un proyecto de trabajo, de estudios o de ocio que se cuece a tu alrededor. Aunque alguna persona te caiga mal, no dejes que tu vena altiva se imponga.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tu existencia permanecerá en armonía gracias a la protección astral que te acompaña durante esta etapa tan próspera en el amor. Mucho movimiento emocional. Vivirás situaciones románticas; tu espíritu alegre favorece las relaciones sentimentales. Vida sexual satisfactoria.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Hoy necesitarás de todos tus recursos en el trabajo; los colegas estarán directamente enfrentados a ti por un malentendido que puedes, haber generado tú. En el plano afectivo, si tu amor sigue enfriándose de esa forma, tal vez necesites repasar los fallos de tu relación.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tendrás un día de los que se presentan redondos desde el primer momento. Alegre y rápido en el trabajo, todo te saldrá a pedir de boca y te llevará sin solución de continuidad hacia una de esas jornadas plenas en las relaciones sociales y personales.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Un conflicto externo, que en principio no tiene por qué afectarte, va a tocarte de pleno y va a hacer que anules todas tus actividades previstas para hoy. Te convendrá dejar las cosas muy claras para que no acabe afectando a tu estabilidad familiar.