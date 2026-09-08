¿Qué dicen los astros hoy? Horóscopo completo para los 12 signos

Tegucigalpa, Honduras.- En esta edición del horóscopo repasamos signo por signo cómo influirán los astros en tu día a día: quiénes vivirán ascensos y nuevas oportunidades laborales, quiénes deberán cuidar su economía o su salud, y quiénes recibirán buenas noticias en el amor. Descubre a continuación las predicciones completas para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). El trabajo se te queda pequeño; quieres crecer y evolucionar y ya has tocado techo. El mundo laboral es muy grande y pueden aparecer oportunidades que no debes desaprovechar. Tomarás conciencia de lo conseguido en el plano sentimental.

TAURO (21 abril - 20 mayo). En el trabajo estás cada día más cómodo y por fin, te sientes parte de un equipo serio y a la altura de tus ambiciones profesionales. Un encuentro inesperado puede traerte el amor; trata de no dejarlo escapar esta vez.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Aunque la economía no va demasiado bien, encontrarás la forma de terminar la semana con holgura, vas a mantener las cuentas dentro de un orden. Optimismo en el campo sentimental; surgen oportunidades de conocer a personas encantadoras e iniciar aventuras interesantes.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). No intentes hacer en unos días lo que no ha podido llevar a cabo en las últimas semanas. Es mejor que te replantees tus objetivos, ya sean de trabajo o personales, para no caer en un estado de nervios permanente.

LEO (23 julio - 22 agosto). Un mal entendido puede desencadenar una discusión en el terreno sentimental. Te encontrarás encendido y enérgico, con toda la carga de dinamita a tope dispuesta a explosionar. Las consecuencias de dicha batalla no serán visibles hasta que pase el humo de los cañones.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Puede haber llegado el momento de dar el salto definitivo en el trabajo hacia algo que te llene más. Van a surgir oportunidades únicas que no debes dejar escapar. En el plano sentimental, habrá tensiones con la persona amada.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Trata de ser menos impetuoso. Las personas que tienes a tu alrededor te quieren de igual manera, pero no siempre llevas la razón aunque lo creas. Posibilidad de encontrar a una persona con muchas cosas en común. Puede ser importante en tu futuro, no dudes tanto.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). En el trabajo vas a mostrar tu faceta más agradable, pero si no acompañas esa simpatía con algo más de eficiencia, te pueden retirar los apoyos. Debes vigilar esa tendencia tuya a alimentarte solamente de caprichos; tu estómago lo pide a gritos.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Surgirán cambios a nivel profesional, que te afectarán muy directamente y con los que no estarás de acuerdo. Si crees que ya has tocado fondo, discútelo con quien te pueda ayudar. En lo personal, todo muy bien con tu pareja.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). El optimismo que has derrochado últimamente puede esfumarse en cuestión de horas. No exageres, y no dejes que problemas económicos de poca importancia puedan arruinarte el día. En cuanto a la salud, ten cuidado con los resfriados.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). El amor se va a ver beneficiado por un cambio en tu disposición interna. Las circunstancias externas también ayudarán a que este mejore, pero serás tú mismo el que hará los movimientos necesarios para mantenerlo vivo. No te dejes engañar a la hora de realizar compras.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). El ritmo ha bajado considerablemente en el trabajo y ahora puedes retomar los objetivos intelectuales que te habías propuesto. Buen momento para las relaciones sociales y sentimentales; fíjate en tu entorno porque puede aparecer un flechazo.