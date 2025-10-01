Horóscopo de hoy miércoles 1 de octubre en Honduras: ¿Qué dicen los astros?

Tegucigalpa, Honduras.- Comienza octubre con nuevas energías y oportunidades. Este miércoles los astros influyen en cada signo del zodiaco marcando el inicio de un ciclo ideal para tomar decisiones, cerrar pendientes y abrirse a lo que viene.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tus amigos podrían ponerte en un brete, sin malas intenciones. Tendrás que ser realista y, haciendo gala de la diplomacia, no asumir responsabilidades ajenas. Dedica tu tiempo libre a reforzar el aspecto sentimental de tu vida.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Podrías encontrar puntos en común con personas que en principio no te eran próximas en absoluto. Te darás cuenta de que puedes hacer amigos en ambientes que no controlabas. Buen momento por tanto para los compromisos sociales.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Momento apropiado para las inversiones y los negocios, aunque no debes correr riesgos ni sobrepasar límites. Con la atención adecuada puedes alcanzar tus objetivos en un corto período de tiempo. No descuides la dieta en situaciones de crisis.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Los cambios climáticos, la tensión arterial o algún disgusto alterarán lo suficiente hoy tus biorritmos como para hacer de la salud tu prioridad más absoluta. Tómate las cosas con más calma.

LEO (23 julio - 22 agosto). Debes actuar con franqueza, no es el momento de mentir ni de ocultar tus sentimientos, aunque desvelándolos hagas daño a alguien que quieres. Serán mucho más importantes las cosas positivas que afloren de esta actitud.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Los reencuentros con personas a las que hace tiempo que no ves te serán muy provechosos en estos días. Te darán ideas muy buenas que podrás aprovechable para tus planes inmediatos. Mucha atención a sus consejos.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Un miembro de tu familia puede pedir tu opinión sobre las dudas que le acechan acerca de inversiones económicas. No te dejes liar para algo que no tienes claro, pero sobre todo no lo hagas sin consulta con tu pareja o con tus padres.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Buen momento para los Escorpio que necesiten reafirmar su camino tanto en el trabajo como en los estudios como en decisiones de calado, porque los hechos vendrán a confirmar estos días que están progresando bien.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tendrás la suerte de coincidir con la gente adecuada para dedicar la tarde a charlar a gusto, viviendo uno de esos raros momentos de tranquilidad en que puedes conectar verdaderamente con las personas y salir del carril de los temas habituales.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Es un buen momento para hacerte valorar más en el terreno profesional. Si, por el contrario, compruebas que tus superiores no estiman tus esfuerzos, será el punto que necesitas para aceptar alguna de las propuestas de otros trabajos que te llegan.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Las medidas que tomaste para controlar tus gastos parecen haber dado sus frutos, y tal vez puedas fantaseas con realizar un viaje de fin de semana o comprar esas cosas que deseas hace algún tiempo.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Una persona cercana profesionalmente tratará de introducirte en un negocio que no aparece nada claro. Tu capacidad para no dar nada por sentado y exponer dudas puede salvaros a ambos de un descalabro económico.