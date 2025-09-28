Horóscopo de hoy domingo 28 de septiembre en Honduras: predicciones para tu signo zodiacal

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Bienvenido a un nuevo día lleno de posibilidades! Como cada jornada, el cielo tiene algo que decirnos, y hoy no es la excepción.

Algunos signos sentirán que deben poner límites, otros disfrutarán del placer de preparar sorpresas o simplemente dejarse llevar por lo que les hace felices.

¿Qué dice el universo sobre ti hoy? Toma nota, porque puede que encuentres justo esa pista que necesitabas para que el día fluya mejor.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Necesitarás hoy dar un golpe de autoridad; puedes aparecer ante los demás como especialmente vulnerable, y todo el mundo se meterá en tus cosas sin que tú pidas opinión, para tratar de ayudarte con sus puntos de vista.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Disfrutarás hoy de la tranquilidad necesaria para centrarte en la preparación de los viajes familiares. Será una sorpresa para todos presentarles el proyecto ya concluido, y uno de tus mejores regalos.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tu acendrado gusto por la vida social puede verse resentido a causa de estas nuevas necesidades, tal vez económicas o familiares, pero en las que finalmente encontrarás nuevas satisfacciones.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tus inquietudes girarán ahora hacia el patrimonio familiar, en relación con los bienes inmuebles o la vivienda, porque se anuncian cambios que pueden significar variación en el valor de los mismos.

LEO (23 julio - 22 agosto). El día te vendrá condicionado por los asuntos del hogar o actividades con grupos reducidos. Habrá momentos de tensiones y conflictos, pero los podrás solucionar. Tendrás noticias que esperas y te gustarán las consecuencias que se derivan de las mismas.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Los nacidos bajo el signo de Virgo podrán hoy vivir la culminación de las relaciones sentimentales iniciadas durante la semana. En general, si juegan bien sus cartas, tendrán momentos de gran satisfacción con sus parejas.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Si has decidido pasar el día de descanso en la casa haciendo arreglos, mucha atención a los eventuales percances. Sobre todo, no manejes máquinas con las que no tengas experiencia, seguro que algún amigo puede echarte una mano y evitarte complicaciones.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Es probable que empieces a notar las consecuencias de una dieta más equilibrada, un ejercicio continuo y el cuidado de la salud. No te confíes, todavía estás en ese punto el que sí hay retorno. Aprovecha tu buena imagen para tus relaciones sociales.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Contarás con la inestimable ayuda de una persona no muy cercana a ti, pero que te servirá para materializar un viejo anhelo. Nunca es tarde para hacer nuevas amistades, y tendrás la ocasión de comprobarlo con esta situación.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Serás espectador de alguna muestra cultural relacionada con el espectáculo, que te puede dar nuevas visiones sobre la condición humana. En el terreno sentimental puedes sufrir altibajos, pero acabarán por reforzar tus sentimientos.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Día romántico y apasionado. Aunque aparentemente no tienes ningún plan, encontrarás el momento y el lugar en que fluyan esas ideas que tienes aparcadas justo para este momento. Tu pareja lo agradecerá muy sinceramente.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). El hedonismo hará hoy presa de ti, solo preocupado de procurarte los mayores y mejores placeres a tu alcance. No te mortifiques, mereces un día así de vez en cuando, y si no lo crees, echa un poco la vista atrás y mira lo que has trabajado.