Horóscopo de hoy avisa a Aries de cambios laborales y a Tauro de mucho estrés

Tegucigalpa, Honduras.- Este martes 3 de noviembre llega con una energía de movimiento y reajuste. Hay signos que recibirán noticias sobre su trabajo, otros que podrán resolver trámites pendientes y algunos a quienes les conviene bajar el ritmo para cuidarse.

Lee con calma lo que el día reserva para tu signo, pero no te quedes ahí. Echa un vistazo también a las predicciones de tu pareja, tu familia, tus amigos y tus compañeros de trabajo: quizá encuentres el mejor momento para ofrecerles apoyo, compartir una buena noticia o simplemente estar más cerca de quienes te importan.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril).- Deberás ir mentalizándote para los cambios que llegarán, con toda probabilidad, en tu trabajo durante los próximos días. Hoy recibirás alguna pista por teléfono. No te dejes amedrentar por los comentarios y define tu estrategia.

TAURO (21 de abril - 20 de mayo).- Debes mantener a raya el estrés laboral: corres el riesgo de sufrir algún problema de salud como consecuencia del exceso de responsabilidad. Piensa en ti y trata de delegar tareas en tu equipo. Un cambio de política te beneficiará.

GÉMINIS (21 de mayo - 21 de junio).- Deberás recuperar la dinámica que en un principio te unió a tu pareja, y que no es otra que la comunicación y la franqueza. Convendría que buscaras más tiempo para estar juntos y planearan actividades que han dejado de hacer.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

CÁNCER (22 de junio - 22 de julio).- La sorpresa será hoy el elemento clave para reforzar la relación de pareja: tu pareja se tomará muy bien cualquier iniciativa tuya que se salga de lo habitual y suponga un extra de interés y diversión. Si buscas pareja, hazlo en ambientes distintos a los de siempre.

LEO (23 de julio - 22 de agosto).- Aunque tu agenda diga lo contrario, deberías tomarte un respiro profesional y dedicarte más tiempo a ti. Necesitas desconectar de lo cotidiano y salir de la rutina durante algún tiempo. Es hora de pensar en ti.

VIRGO (23 de agosto - 21 de septiembre).- Te llegarán excelentes noticias sobre las cuestiones que tienes pendientes de resolver en el trabajo, aunque quizá debas seguir tu propio camino y separarte de la causa común que habías compartido con otros compañeros.

LIBRA (22 de septiembre - 22 de octubre).- El día te será muy propicio para solventar cualquier tipo de traba burocrática o legal. También puedes resolver problemas de amigos o familiares y llegar al final de la jornada con la sensación de haber aprovechado muy bien el tiempo.

ESCORPIO (23 de octubre - 21 de noviembre).- Acudirás a una reunión familiar en la que podrías recibir una noticia sorprendente. El trabajo pasará por una de sus jornadas más aburridas; si estás pensando en un cambio, puede ser el momento adecuado. Ganas no te faltan y oportunidades tampoco.

SAGITARIO (22 de noviembre - 22 de diciembre).- Los problemas médicos te impedirán hoy cumplir con tus planes, quizá trazados minuciosamente con antelación. No te preocupes: lo importante es recuperar cuanto antes tu salud o la de los tuyos. Otros asuntos pueden aplazarse.

CAPRICORNIO (23 de diciembre - 21 de enero).- Recibirás felicitaciones o ánimos de las personas que te aprecian por una buena noticia. Un cambio que se avecina en el terreno personal puede completar un estado muy cercano a la plena felicidad.

ACUARIO (22 de enero - 21 de febrero).- Un asunto de sumo interés para tu futuro profesional puede frustrarse o, al menos, verse obstaculizado. Para quedarte tranquilo, deberás concentrar tus fuerzas y resolverlo de forma directa. Tus relaciones familiares y sentimentales te enriquecerán.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo).- Si estás buscando pareja, las mejores circunstancias para el encuentro se presentarán en el extranjero, durante viajes de estudio o trabajo, o en lugares vinculados con la cultura. No olvides que vives en un período de descubrimientos.