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¿Cómo tramitar constancias en el IHSS? Requisitos y pasos a seguir

Conozca qué constancias son y cuáles son los requisitos que debe tener para poder solicitar la documentación. EL HERALDO le detalla todo lo que necesita

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 13:35
¿Cómo tramitar constancias en el IHSS? Requisitos y pasos a seguir

La constancia médica, constancia de fallecimiento, constancia de cumplimiento y constancia de pasividad son algunas de las que puedes solicitar.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Desde una sencilla constancia médica hasta una constancia de fallecimiento, en EH Trámites le explicamos cómo sacar ese tipo de documentos y qué requisitos debes cumplir para solicitarlos.

La Secretaría General del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) puso a disposición de sus derechohabientes diversos trámites, siendo las constancias uno de los más solicitados.

Entre ellos están la constancia médica, constancia de fallecimiento, constancia de cumplimiento y constancia de pasividad.

Más de 1,400 derechohabientes fueron operados en el IHSS desde agosto

La constancia de cumplimiento es un documento que certifica que una persona, empresa o institución ha cumplido con una obligación o requisito establecido, mientras que la constancia de pasividad es un documento que se usa para certificar que una persona no tiene actividad laboral o económica activa en un momento determinado.

Es importante mencionar que todos los trámites se realizan sin cobros indebidos, por lo que no debe entregar dinero ni dádivas a ninguna persona para gestionar sus solicitudes.

Sin embargo, en algunos procesos administrativos o legales, pueden requerirse tasas oficiales. Estos pagos deben efectuarse únicamente a través de una agencia bancaria autorizada y siempre con su respectivo comprobante.

1. Solicitud de constancia médica

1. Sacar fotocopia del Documento Nacional de Identificación (DNI) del derechohabiente.

2. Sacar fotocopia del Documento Nacional de Identificación (DNI) del Gestor(a) Oficioso(a).

Nota: Cuando no sea presentada por el derechohabiente, se deberá acreditar el vínculo por consanguinidad o afinidad mediante: Certificación de acta de nacimiento del gestor y del derechohabiente, certificación de acta de matrimonio o unión de hecho, según sea el caso.

2. Solicitud de constancia de fallecimiento

1. Sacar fotocopia del Documento Nacional de Identificación (DNI) del derechohabiente fallecido.

2. Certificación de acta de defunción del RNP (Registro Nacional de las Personas).

3. Sacar fotocopia del Documento Nacional de Identificación (DNI) del Gestor(a), debiendo acreditar además el vínculo por consanguinidad o afinidad con el mismo (Certificación de acta de nacimiento, certificación de acta de matrimonio o unión de hecho).

3. Solicitud de Constancia de Cumplimiento

1. Solicitud formal de la persona jurídica pública o privada interesada.

2. Fotocopia del Documento Nacional de Identificación (DNI) del solicitante.

3. Documento que acredite la representación legal con la que actúa el solicitante.

4. Acreditar pago de L.200.00.

4. Solicitud de Constancia de Pasividad

1. Solicitud formal de la persona jurídica pública o privada interesada.

2. Fotocopia del Documento Nacional de Identificación (DNI) del solicitante.

3. Documento que acredite la representación legal con la que actúa el solicitante.

4. Acreditar pago de L.200.00.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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