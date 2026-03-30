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¿Cuándo vence el plazo para declarar el impuesto vecinal en la capital?

Este martes 31 de marzo vence el plazo para presentar la declaración del impuesto vecinal, que está cubierto por la amnistía. Alcaldía de Tegucigalpa atenderá hasta las 4:00 de la tarde

  • Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 15:45
¿Cuándo vence el plazo para declarar el impuesto vecinal en la capital?

Autoridades de la alcaldía capitalina indicaron que atenderán hasta las 4:00 de la tarde de este martes 31 de marzo.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El plazo para declarar el impuesto vecinal empresarial vence este martes 31 de marzo, advirtió la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Las autoridades instataron a presentarse a las instalaciones de la alcaldía municipal para ponerse al día con las cuentas. Este tributo está cubierto por la amnistía municipal aprobada por el Congreso Nacional a inicio de año.

"Invitamos a todas aquellas empresas que no han presentado todavía su planilla que con gusto se personen a nuestras oficinas para poder efectuar ese trámite y no tengan ningún inconveniente, multa o un recargo", explicó Adilia Cáceres, Asesora legal de la Gerencia de Atención al Ciudadano de la comuna capitalina.

La funcionaria detalló que este martes 31 de marzo se atenderá con un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en los locales del edificio AER y la plaza comercial Villa San Miguel, ambos en el centro histórico.

Es de aclarar que este martes vence el plazo aplicado a las empresas para presentar las planillas del impuesto vecinal, mientras que el pago debe completarse antes de finalizar mayo.

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Impuesto vecinal

En Honduras, si recibes ingresos dentro de un municipio, debes pagar impuesto vecinal, un tributo que ayuda a financiar los servicios y proyectos locales. No importa si vives fuera del municipio: si generas ingresos allí, estás obligado a pagarlo.

Este impuesto aplica sobre cualquier ingreso que aumente tu patrimonio: salarios, honorarios, comisiones, rentas, dividendos o intereses.

También existe un sistema de retención: empresas con cinco o más empleados deben descontar el impuesto a sus trabajadores y reportarlo a la municipalidad en los primeros 15 días después de la retención.

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Redacción web
Daniela Ortega

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