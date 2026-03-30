¿Cuándo vence el plazo para declarar el impuesto vecinal en la capital?

Tegucigalpa, Honduras.- El plazo para declarar el impuesto vecinal empresarial vence este martes 31 de marzo, advirtió la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Las autoridades instataron a presentarse a las instalaciones de la alcaldía municipal para ponerse al día con las cuentas. Este tributo está cubierto por la amnistía municipal aprobada por el Congreso Nacional a inicio de año.



"Invitamos a todas aquellas empresas que no han presentado todavía su planilla que con gusto se personen a nuestras oficinas para poder efectuar ese trámite y no tengan ningún inconveniente, multa o un recargo", explicó Adilia Cáceres, Asesora legal de la Gerencia de Atención al Ciudadano de la comuna capitalina.

La funcionaria detalló que este martes 31 de marzo se atenderá con un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en los locales del edificio AER y la plaza comercial Villa San Miguel, ambos en el centro histórico.

Es de aclarar que este martes vence el plazo aplicado a las empresas para presentar las planillas del impuesto vecinal, mientras que el pago debe completarse antes de finalizar mayo.