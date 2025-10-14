  1. Inicio
Consulado de Honduras en Barcelona abre inscripción de menores de 21 años

La inscripción de menores a 21 años nacidos en el extranjero ya está disponible en las instalaciones Consulado de Honduras en Barcelona, sin costo alguno

  • 14 de octubre de 2025 a las 14:32
Según las autoridades, esta inscripción otorga le otorga a los menores de forma inmediata un certificado de nacimiento y facilita trámites como la obtención del pasaporte hondureño.

 Foto: Consulado de Honduras en Barcelona

Barcelona, España.- El Consulado de Honduras en Barcelona, anunció a través de sus páginas oficiales, que la comunidad en el exterior ya tiene a su disposición la certificación de menores hasta los 21 años de edad, directamente en sus oficinas y sin costo alguno.

Según las autoridades, esta medida aplica para hijos de madre o padre hondureños que aún no hayan sido inscritos y hayan nacido en el extranjero.

En ese sentido, los padres pueden realizar la inscripción sin costo alguno y sin necesidad de enviar la documentación a Honduras, con efectos inmediatos para el menor en España.

Una vez inscrito, el menor obtendrá de manera inmediata su certificado de nacimiento, lo que permitirá que tenga acceso a otros trámites o servicios consulares. El pasaporte hondureño para el menor figura entre esos servicios.

Requisitos

Según las autoridades, los padres deben presentar su DNI o pasaporte vigente o documento de identificación si alguno de los padres es extranjero.

También deben presentar el certificado de nacimiento original emitido en el país donde ocurrió el nacimiento, apostillado por la autoridad competente del país emisor, junto con la confirmación de cita.

Según el consulado, otro de los requisitos es confirmar su cita y preparar todos los documentos requeridos con antelación para evitar retrasos durante el trámite de inscripción del menor.

Por otra parte, el Consulado de Honduras en Barcelona, informó que cuentan con una sede más amplia y moderna para atender a los compatriotas.

