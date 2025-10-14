Consulado de Honduras en Barcelona abre inscripción de menores de 21 años

Barcelona, España.- El Consulado de Honduras en Barcelona, anunció a través de sus páginas oficiales, que la comunidad en el exterior ya tiene a su disposición la certificación de menores hasta los 21 años de edad, directamente en sus oficinas y sin costo alguno.

Según las autoridades, esta medida aplica para hijos de madre o padre hondureños que aún no hayan sido inscritos y hayan nacido en el extranjero.

En ese sentido, los padres pueden realizar la inscripción sin costo alguno y sin necesidad de enviar la documentación a Honduras, con efectos inmediatos para el menor en España.