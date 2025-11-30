"Mel" Zelaya llama a sostener la "lucha" de Libre tras primer corte del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Manuel Zelaya Rosales reaccionó este domingo al primer corte de resultados divulgado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) e instó a la militancia de Libertad y Refundación (Libre) a mantenerse "en pie de lucha" hasta que se procese el 100% de las actas de los tres niveles electivos.

Zelaya expresó en su cuenta de X que Libre "es un partido de ideales probados en las calles" y señaló que la vigilancia del proceso es "moral y patriótica", al sostener que el escrutinio final debe reflejar "la verdad plena que el pueblo ordenó en las urnas".

Su mensaje se publicó minutos después de que el órgano electoral divulgara las primeras cifras de la contienda presidencial.