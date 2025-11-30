"Mel" Zelaya llama a sostener la "lucha" de Libre tras primer corte del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Manuel Zelaya Rosales reaccionó este domingo al primer corte de resultados divulgado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) e instó a la militancia de Libertad y Refundación (Libre) a mantenerse "en pie de lucha" hasta que se procese el 100% de las actas de los tres niveles electivos.
Zelaya expresó en su cuenta de X que Libre "es un partido de ideales probados en las calles" y señaló que la vigilancia del proceso es "moral y patriótica", al sostener que el escrutinio final debe reflejar "la verdad plena que el pueblo ordenó en las urnas".
Su mensaje se publicó minutos después de que el órgano electoral divulgara las primeras cifras de la contienda presidencial.
Libre es un partido de ideales probado en las calles y con grandes resultados sociales y democráticos en el ejercicio de la presidencia con Xiomara Castro. La solicitud de mantenernos en pie de lucha hasta obtener el escrutinio final con el 100% de las actas presidenciales,...— Manuel Zelaya R. (@manuelzr) December 1, 2025
A las 10:40 p. m., el CNE reportó 7,534 actas transmitidas.
Según el primer corte, Nasry Asfura (Partido Nacional) lidera la votación con 530,073 (40.61%), seguido por Salvador Nasralla (Partido Liberal) con 506,316 votos (38.79%). En tercer lugar, se ubica Rixi Moncada (Libre) con 255,972 votos (19.61%), seguida por Nelson Ávila del PINU y Mario Rivera de la Democracia Cristiana.
Por su parte, Rixi Moncada anunció que guardará silencio ante los resultados preliminares del CNE y que será hasta este lunes cuando emita una declaración pública.
El proceso electoral incluye la elección de presidente, 128 diputados al Congreso Nacional, 298 corporaciones municipales y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.