Sistema de monitoreo de desastres registró el primer movimiento leve en la capital

A diario, los expertos de JICA junto con personal del Comité de Emergencias Municipal (Codem) vigilan los resultados emitidos por el sistema de tecnología japonesa. Durante los primeros cuatro meses de su instalación no se reportó incidencia alguna. Sin embargo, entre octubre y noviembre de 2022 se detectó el primer movimiento, según confirmaron a EL HERALDO los entendidos en el tema.

Aunque el movimiento fue leve y no representó ningún peligro para los residentes de los cuatro sectores antes mencionados, aún no se determina el rango de movimiento que activará las sirenas. Será en la siguiente visita de los expertos de JICA -en febrero próximo- que se conocerá el rango.

Sobre la primera incidencia registrada, el Codem explicó que el movimiento fue leve. Es decir, que “no siguió la misma trayectoria que tuvimos años atrás cuando el Mitch. Por ahora no hay indicios que afecte casas. No queremos generar una histeria en los vecinos. No hay razón para estarlo”, dijo Nelson Méndez, titular del Codem.