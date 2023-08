Un semillero de músicos sin terreno: Estudiantes del Conservatorio a punto de quedarse sin edificio por daños

Desde su fundación en 1936, el conservatorio ha sido la cuna de los más destacados talentos musicales del país, pero su infraestructura no ha sido estable, pues por varios períodos de tiempo ha estado en cambios constantes. Actualmente funciona en la populosa colonia Hato de Enmedio, pero dichas instalaciones se han convertido en una amenaza inminente para sus 124 estudiantes.

Como si no bastaran estos problemas, la temporada de lluvias se avecina y ante la precariedad de las instalaciones se prevé optar por clases virtuales, entorpeciendo la formación artística de los talentosos jóvenes que sueñan con incursionar en el mundo de la música a nivel nacional e internacional.

Según la directora Any Matamoros, las gestiones se han realizado, pero desde el gobierno “han estado lentas”, en referencia a la Secretaría de Cultura, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, que desde julio de 2022 tomó el control del Conservatorio.

En ese sentido, se realizó la solicitud a la Secretaría de Educación para la asignación de un nuevo local, así como el apoyo de otras instituciones del Estado, no obstante, no sería un traslado permanente, sino uno temporal, pues desde la Secretaría de Cultura insisten en mantenerse en las mismas instalaciones, pero con las obras de mitigación realizadas, ante la falta de opciones y la poca asignación presupuestaria (ronda los 1.5 millones de lempiras).

“Se ha hecho todo lo que se los requerimientos que nos han pedido, pero todo ha estado lento hasta ahorita, ya llevamos el mes de agosto y todavía no hemos conseguido nada de lo que hemos pedido”, lamentó.

Para la presidenta de la Asociación de Padres del Conservatorio, Claudia Cerrato, la preocupación es doble, pues temen por la integridad física de sus hijos y hasta medidas drásticas del cierre de la institución especializada en formar jóvenes músicos instrumentistas en Honduras.

“Eso sí nos tiene bien preocupados (cierre), porque no es lo mismo la otra institución de la Nacional de Música que el Conservatorio Nacional de Música y hemos visto que realmente no le han dado importancia, no hemos visto el movimiento en realidad como tiene que ser de que que agilicen”, manifestó.

Cárcamo declaró que desde la Secretaría de Cultura habían informado de un cambio de instalaciones, pues el actual edificio ya no puede albergar a los estudiantes. Ella considera, entonces, que la exigencia verdadera tiene que ser un traslado, pero no dejarán que clausuren el centro.

“Nosotros estamos inquietos, porque lo que necesitamos es que nos cambien de lugar a los muchachos, prácticamente sentimos que quisieran cerrar la institución y eso es lo que nosotros no queremos, como padres de familia, lo que estamos luchando es para que continúe el Conservatorio Nacional de Música, solo hay uno en la nación”.

La preocupada madre de familia recordó que con las recientes lluvias que cayeron en la capital constataron “que se hundió más la parte de donde está dañado” y que el muro de contención que protege la institución “está bajando” y es esa parte donde se encuentra el peligro de derrumbamiento.

Además, criticó el accionar de la ministra de la Secretaría de Cultura, Anarella Vélez, pues asegura que la funcionaria “le resta importancia” a la situación del Conservatorio al nunca asistir a las exposiciones musicales de los estudiantes y haber participado en pocas reuniones con los padres de familia, a pesar de las reiteradas exigencias por ejercer como autoridad gubernamental.

“Es importante que la señora ministra no solamente se encarguen en estar en otros lugares y otras áreas, pero el Conservatorio es algo importante y sería buen que ella se preocupara más y viniera a las instalaciones realmente a ver cómo están, a ver cómo están los alumnos, qué pasa con los alumnos y ella no, no le hemos visto ni los muchachos tampoco”, enfatizó.

La presidenta de los padres de familia fue enfática: “Aquí ya no puede funcionar el Conservatorio, es una zona de alto riesgo para los muchachos nada más, urge de verdad que les hagan el cambio a los muchachos, nos han tenido con la excusa de mañana. más mañana, más mañana y así estamos hasta hoy”.

Asimismo, criticó la situación legal del inmueble, pues aseguró que -como pasa en la mayoría de estos recintos- no cuentan con las escrituras, por lo que han recurrido a un padre de familia que hace el trabajo ad honorem.