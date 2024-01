Se reanudan las obras en el paso aéreo en bulevar FFAA

Según el entrevistado, observar que la obra se retomó es positivo, pero quisieran conocer si se ejecutarán otras obras complementarias para que no se pierda espacio y no se bloqueen las casas que tienen garajes.

“Nos gustaría saber cómo quedará ese proyecto, ahorita que ya se nota el avance me parece que la zona utilizada como estacionamientos ya no estará disponible, esa rampa queda cerquita de las casas”, detalló un vecino que se identificó como Víctor Fonseca.

Aunque la comuna hasta el momento no ha brindado declaraciones relacionadas a la consulta de los vecinos de la San Ángel, el contrato No. 0450/GLA/AMDC/2021 código No. 2777 del proyecto, da algunos detalles.