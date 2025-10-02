¿Qué calles estarán cerradas por el partido Olimpia vs Cartaginés en la capital?

Tegucigalpa, Honduras.- Hoy, Olimpia busca su clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf en un duelo frente al Cartaginés de Costa Rica, en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa. ¿Qué calles estarán cerradas por este encuentro?
El partido está programado para las 8:15 de la noche, pero desde horas de la tarde se espera la llegada masiva de aficionados merengues a los alrededores del coloso capitalino.
Olimpia acumula seis partidos invicto en la competencia, la racha más larga de su historia, y ha marcado al menos dos goles en cada uno de sus últimos cinco encuentros.
Pero aquí nada es seguro, pues bajo la dirección técnica de Andrés Carevic, Cartaginés, uno de los clubes históricos de Costa Rica, busca quitarle el pase.
Autoridades policiales detallaron que 250 agentes estarán asignados en cinco anillos de seguridad, tanto en el interior como en el exterior del estadio.
De igual manera, desde las 4:00 p.m. se llevará a cabo el registro de comerciantes y casetas de venta dentro del "Chelato Uclés".
Los portones del estadio se abrirán al público a partir de las 5:00 de la tarde.
Cierre de calles
Como es costumbre, el tránsito vehicular será restringido en varias calles y avenidas. Entre los puntos afectados podrían ser:
Puente La Isla
Inmediaciones a la Feria del Estadio
Semáforo hacia el barrio La Hoya
Cruce calle Las Flores, hacia blv. Morazán
Semáforo cruce al blv. Suyapa
Acceso al parque Juana Laínez
Frente al estadio Lempira Reina
Calle hacia El Prado
Puente Juan Ramón Molina