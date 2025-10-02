¿Qué calles estarán cerradas por el partido Olimpia vs Cartaginés en la capital?

Tegucigalpa, Honduras.- Hoy, Olimpia busca su clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf en un duelo frente al Cartaginés de Costa Rica, en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa. ¿Qué calles estarán cerradas por este encuentro?

El partido está programado para las 8:15 de la noche, pero desde horas de la tarde se espera la llegada masiva de aficionados merengues a los alrededores del coloso capitalino.

Olimpia acumula seis partidos invicto en la competencia, la racha más larga de su historia, y ha marcado al menos dos goles en cada uno de sus últimos cinco encuentros.