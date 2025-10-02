  1. Inicio
¿Qué calles estarán cerradas por el partido Olimpia vs Cartaginés en la capital?

El equipo merengue hoy se enfrenta a un duelo por el pase a las semifinales en la Copa Centroamericana contra el equipo costarricense Cartaginés

  • 02 de octubre de 2025 a las 08:39
El ganador de esta llave se enfrentará al Alajuelense de Costa Rica.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Hoy, Olimpia busca su clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf en un duelo frente al Cartaginés de Costa Rica, en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa. ¿Qué calles estarán cerradas por este encuentro?

El partido está programado para las 8:15 de la noche, pero desde horas de la tarde se espera la llegada masiva de aficionados merengues a los alrededores del coloso capitalino.

Olimpia acumula seis partidos invicto en la competencia, la racha más larga de su historia, y ha marcado al menos dos goles en cada uno de sus últimos cinco encuentros.

Pero aquí nada es seguro, pues bajo la dirección técnica de Andrés Carevic, Cartaginés, uno de los clubes históricos de Costa Rica, busca quitarle el pase.

Autoridades policiales detallaron que 250 agentes estarán asignados en cinco anillos de seguridad, tanto en el interior como en el exterior del estadio.

De igual manera, desde las 4:00 p.m. se llevará a cabo el registro de comerciantes y casetas de venta dentro del "Chelato Uclés".

Los portones del estadio se abrirán al público a partir de las 5:00 de la tarde.

Cierre de calles

Como es costumbre, el tránsito vehicular será restringido en varias calles y avenidas. Entre los puntos afectados podrían ser:

Puente La Isla

Inmediaciones a la Feria del Estadio

Semáforo hacia el barrio La Hoya

Cruce calle Las Flores, hacia blv. Morazán

Semáforo cruce al blv. Suyapa

Acceso al parque Juana Laínez

Frente al estadio Lempira Reina

Calle hacia El Prado

Puente Juan Ramón Molina

