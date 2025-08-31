Welcome to Tegus, la plataforma que busca orientar al turista en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños y extranjeros que visitan Tegucigalpa ya cuentan con una nueva herramienta para conocer la ciudad: se trata del sitio web Welcome to Tegus, un portal digital que busca orientar a los turistas sobre los principales atractivos de la capital hondureña. La iniciativa fue presentada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) en el marco del 447 aniversario de Tegucigalpa. Según las autoridades, el objetivo es ofrecer información práctica y centralizada para quienes deseen recorrer lugares turísticos de la ciudad. Los interesados pueden acceder al portal escaneando un código QR que se colocará en diferentes puntos estratégicos de la urbe, además de ingresar directamente a la dirección web: https://welcometotegus.amdc.hn. La plataforma reúne datos sobre rutas turísticas, eventos culturales, actividades artísticas y espacios de entretenimiento. También incluye información sobre servicios privados como agencias de viaje, transporte y alquiler de vehículos.

El sitio ofrece además una sección de gastronomía y hospedaje, con alternativas tanto en el casco urbano como en aldeas cercanas. La idea es que el turista tenga una guía que le permita organizar su recorrido con antelación. Además de servir como vitrina para los visitantes, el portal está abierto a emprendedores y organizadores de eventos que deseen promocionar sus productos o actividades dentro del Distrito Central. "Es sumamente importante ir de la mano con la tecnología. La capital quiere demostrar al mundo lo hermosa que es. Welcome to Tegus es eso: demostrar que la ciudad está al alcance de un clic", declaró Javier Portillo, gerente de Turismo de la AMDC. El funcionario añadió que con esta herramienta digital, quienes viven fuera del país podrán conocer de manera virtual la oferta de la capital. "Queremos que se motiven a viajar y descubran el centro histórico, las aldeas y los parques naturales que forman parte de la riqueza de Tegucigalpa y Comayagüela", afirmó.