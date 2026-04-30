Organizaciones obreras exigirán bajar costo de la canasta básica y frenar la crisis económica

Tegucigalpa, Honduras.- En las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), se vive el ambiente previo al primero de mayo, con jornadas intensas de elaboración de mantas, consignas y carteles que serán llevados a las calles de la capital y otras ciudades del país. En los últimos días, los colaboradores trabajan en un espacio donde el color de las telas, las brochas y la pintura se mezcla con el mensaje de las demandas laborales que este año volverán a resonar en la movilización que conmemora el Día Internacional del Trabajador. Uno de los que participa activamente en la elaboración de materiales es Melvin Ochoa, quien, junto a otros compañeros, trabaja en la confección de mantas con diferentes consignas que representan las luchas del sector obrero. Las labores iniciaron desde el pasado domingo, cuando grupos de jóvenes comenzaron a pintar y organizar los mensajes que serán visibles tanto en Tegucigalpa como en distintas regiones del país. Las mantas con sus consignas se preparan con anticipación y algunas se envían a las seccionales afiliadas en La Ceiba, Sabá, Talanga, Choluteca, San Lorenzo, Comayagua y Olancho, ampliando así el alcance de la movilización. “Esto lo hacemos con amor para defender una de las luchas que tenemos nosotros, estar en contra de la esclavitud que hemos tenido después de los años de 1887, después de los Mártires de Chicago”, expresó Ochoa.

Se trata de un proceso organizado que implica coordinación, creatividad y compromiso, previo a la salida de las marchas. En el ambiente se respira orgullo sindical, donde los participantes aseguran que cada manta representa años de lucha por mejores condiciones laborales en Honduras. En este contexto, las consignas de este año incluyen posicionamientos contra la ley de empleo por hora, así como demandas históricas relacionadas con salario, empleo digno y derechos laborales. “Los trabajadores somos los que producimos la riqueza de este país”, afirmó Ochoa mientras doblaba cuidadosamente una de las mantas en honor a la organización sindical STIBYS.

Demandas laborales

Por su parte, el dirigente obrero José Luis Baquedano explicó que las expectativas de participación para este año oscilan entre 10,000 y 15,000 personas en la movilización de Tegucigalpa. Durante su intervención en el proceso organizativo, Baquedano subrayó la vigencia de las demandas del movimiento obrero. “Las demandas del sector siguen siendo históricas: rechazo a la venta del país, reducción del alto costo de la canasta básica que golpea al trabajador y su familia, y atención urgente a la crisis económica que se profundiza cada día”. El dirigente también advirtió sobre el impacto del alto costo de los combustibles en la economía nacional, señalando que este factor afecta directamente a las familias hondureñas y a los precios de los productos básicos. En ese sentido, agregó en sus declaraciones: “El alto costo de los combustibles genera un efecto dominó en la economía familiar, mientras salud y educación siguen debilitándose y sin respuesta a las necesidades del pueblo hondureño”. Baquedano también se refirió a la precarización laboral y al rechazo del sector obrero hacia la Ley de Empleo Temporal, la cual consideran una amenaza a los derechos conquistados históricamente.

“Rechazamos la Ley de Empleo Temporal porque precariza el trabajo, flexibiliza el Código Laboral y permite que derechos conquistados por años no se respeten en la práctica dentro de las empresas”, manifestó Baquedano. El dirigente insistió en la necesidad de fortalecer la unidad del movimiento obrero como una herramienta fundamental para enfrentar los retos actuales del país.

Además, planteó que el fortalecimiento de la inversión es clave para la generación de empleo, siempre que esta se traduzca en condiciones laborales dignas para los trabajadores. Otro de los puntos abordados fue la creciente preocupación por la inseguridad y la extorsión, fenómenos que están afectando directamente al sector productivo. Baquedano advirtió que estos problemas han provocado el cierre de pequeños y medianos negocios, así como la migración de inversiones hacia otros países de la región. En cuanto a la movilización del primero de mayo, reiteró que la participación será significativa, con una asistencia estimada de entre 10,000 y 15,000 personas en la capital hondureña. El dirigente hizo un llamado a la población trabajadora a integrarse a las marchas, sin distinción de afiliación política, resaltando el carácter social del movimiento sindical. También recordó el legado histórico de la huelga de 1954 como un referente fundamental para las actuales generaciones de trabajadores. Baquedano lamentó la baja participación juvenil en este tipo de movilizaciones, aunque insistió en la importancia de su incorporación a las luchas laborales.

Huelga de 1954 y la huelga de Chicago

Honduras vivió uno de los momentos más determinantes de su historia social con el estallido de la huelga de los trabajadores bananeros en 1954. El movimiento surgió en la zona norte del país y se expandió rápidamente hacia las fincas y puertos operados por la United Fruit Company y la Standard Fruit Company, en medio de reclamos por mejores condiciones laborales y derechos básicos. El 1 de mayo de ese año, en el marco del Día Internacional del Trabajador, comenzaron las primeras paralizaciones en sectores de Tela y Puerto Cortés. Los obreros exigían aumento salarial, jornada de ocho horas y reconocimiento sindical, lo que marcó el inicio de una movilización que en pocos días se extendió como efecto dominó en toda la región bananera. El historiador Daniel Vásquez explica que el proceso tuvo raíces previas de organización obrera, aunque en un inicio de forma clandestina. “Las huelgas iniciaron de manera no estructurada, aunque ya existía organización clandestina entre obreros; al salir públicamente se formó el primer comité en El Progreso, cuna del movimiento incipiente”, señala al recordar el origen del movimiento.

A medida que avanzaba la segunda semana de mayo, la huelga tomó mayor fuerza con la adhesión de miles de trabajadores agrícolas y portuarios. La paralización de la producción y exportación bananera generó un impacto directo en la economía nacional y presionó al gobierno a intervenir en medio de la creciente crisis. “Para la segunda semana el movimiento ya se había extendido con miles de trabajadores agrícolas y portuarios; la producción bananera quedó paralizada y el impacto golpeó la economía nacional”, destaca Vásquez.

Con el paso de las semanas, el conflicto dejó de ser únicamente laboral y se transformó en un movimiento social más amplio: Estudiantes, maestros y otros sectores se sumaron a las demandas, exigiendo cambios estructurales en las condiciones de trabajo y una mayor regulación del Estado sobre las empresas extranjeras que operaban en el país.

