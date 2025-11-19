Instituto Central: 240 jóvenes reciben su título en inicio de graduaciones

Tegucigalpa, Honduras-. Los primeros 240 estudiantes, de 762 que egresan este año, recibieron este día su título de bachilleres en el Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC) de la capital.
"Le debo este logro a mis padres" dijeron emocionados algunos de los graduandos, que felices entre togas y birretes, culminaron su educación secundaria y se preparan para iniciar otro peldaño en su vida estudiantil.
El instituto con una tradición en educación de 147 años, realiza este año sus graduaciones en cuatro jornadas los días 19, 20 y 21 de noviembre, para atender mejor a sus graduandos y sus familiares.
"Después de este logro quiero ser doctora", aseguró con ilusión Kimberly Martínez, que con su titulo en mano y un ramo de rosas rojas expresó agradecimiento a su familia y al instituto que por años la vio crecer.
Por su parte, Suli Flores, egresada del Bachillerato en Contaduría y Finanzas, explicó a EL HERALDO que su sueño es ser una gran policía.
"Del Instituto Vicente Cáceres egresan futuros abogados, incluso futuros presidentes, este es el mejor colegio que existe porque tuvimos la mejor educación, los mejores maestros y los mejores eventos", aseguró.
Invitados y expectativas
Wilfredo Moreno, subdirector de la institución, explicó a este rotativo que durante las celebraciones de graduación se desarrollan en tres días: el 19, 20 y 21 de noviembre.
"Planeamos cuatro jornadas con 240 graduados, en total egresaremos unos 762 jóvenes", aseguró.
Al igual que los jóvenes, las autoridades administrativas dijeron estar satisfechos por el enorme logro que significa que 762 jóvenes hayan concluido su educación secundaria y estén listos para la universidad.
"Actualmente tenemos más de tres mil estudiantes, y la idea es motivar a los alumnos y padres de familia para que continúen creyendo en la institución, y que estos jóvenes que están saliendo tengan la posibilidad de insertarse tanto en el campo laboral como en las diferentes universidades", apuntó Moreno.
Manifestó su deseo por ver estudiantes que tengan la oportunidad de ingresar a las diferentes universidades públicas del país.
"Sobre todo, queremos verlos en las universidades públicas, ya que debemos visualizar hacia el futuro; porque realmente ahí se encuentra la educación", indicó.
Según datos de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán, en el Distrito Central funcionan 1,640 centros gubernamentales y no gubernamentales entre preescolar, básica y educación media y, en una gran mayoría de ellos los estudiantes que se preparan para recibir sus diplomas y títulos que los certifican para pasar al siguiente nivel educativo.