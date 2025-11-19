Instituto Central: 240 jóvenes reciben su título en inicio de graduaciones

Tegucigalpa, Honduras-. Los primeros 240 estudiantes, de 762 que egresan este año, recibieron este día su título de bachilleres en el Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC) de la capital.

"Le debo este logro a mis padres​​​​" dijeron emocionados algunos de los graduandos, que felices entre togas y birretes, culminaron su educación secundaria y se preparan para iniciar otro peldaño en su vida estudiantil.

​​​​El instituto con una tradición en educación de 147 años, realiza este año sus graduaciones en cuatro jornadas los días 19, 20 y 21 de noviembre, para atender mejor a sus graduandos y sus familiares.

"Después de este logro quiero ser doctora", aseguró con ilusión Kimberly Martínez, que con su titulo en mano y un ramo de rosas rojas expresó agradecimiento a su familia y al instituto que por años la vio crecer.

Por su parte, Suli Flores, egresada del Bachillerato en Contaduría y Finanzas, explicó a EL HERALDO que su sueño es ser una gran policía.