Institutos emblemáticos de la capital inician este miércoles con graduaciones

Tegucigalpa, Honduras.- Los institutos emblemáticos del Distrito Central concluyen su año lectivo y se preparan para las ceremonias de graduación, en las que miles de estudiantes recibirán su título de educación secundaria.
“Esperemos que todo se desarrolle con normalidad, ya que es un evento protocolario donde los padres están interesados en que los hijos reciban sus títulos”, indicó Anael Hernández, director del Instituto Jesús Milla Selva.
El funcionario detalló que la ceremonia se llevará a cabo el 27 de noviembre, fecha en la que se entregarán títulos a casi 500 estudiantes de distintas carreras. Además, recordó que el centro educativo está obligado a finalizar las actividades académicas el 18 de noviembre.
Por su parte, Wilfredo Moreno Díaz, subdirector del Instituto Central Vicente Cáceres, informó que las graduaciones de esa institución se desarrollarán los días 19, 20 y 21 de noviembre. El Central entregará títulos a 620 estudiantes.
Salud y Nutrición Comunitaria, Contaduría y Finanzas, Banca y Finanzas, Mercadotecnia, Informática en Orientación en Robótica y Bachillerato en Ciencias y Humanidades, así como Informática, son las que más profesionales sacará al mercado laboral.
El Instituto Gubernamental Técnico Honduras graduará a sus alumnos el próximo 24 de noviembre, entregando títulos a 340 estudiantes de siete modalidades de carrera.
Otros centros educativos como el Instituto Mixto Hibueras tendrán graduaciones el próximo 25 de noviembre con más de 300 estudiantes.
El instituto Abelardo Fortín, Jesús Aguilar Paz, Saúl Zelaya y Luis Bográn son centros reconocidos de la capital hondureña.
Según datos de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán, en el Distrito Central se registran 1,640 centros gubernamentales y no gubernamentales entre preescolar, básica y educación media.
Los estudiantes se preparan para recibir sus diplomas y títulos que los certifican para pasar al siguiente nivel educativo.
Títulos digitales
Por su parte, la directora del centro educativo del Instituto Central Vicente Cáceres, Claudia Elvir, informó que este año cada colegio o instituto, una vez que el estudiante cumpla con todos los requisitos, imprimirá el título mediante la plataforma Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE).
“Va a iniciar este año y evitará los atrasos de la burocracia, que era esperar las firmas de la Departamental en el título”, detalló la directora.
“Entonces ya las firmas vienen en digital y las únicas que van así, en físico, son las de las autoridades de centro. En este caso, yo como directora”, explicó la entrevistada.
Por su parte, Emelda Osorio, directora del instituto Técnico Honduras, consideró que estos procesos son parte de la modernización “en el caso de los procesos administrativos de los centros educativos y con los lineamientos que se mandan de la Secretaría de Educación”, indicó la entrevistada.
Sin embargo, agregó que ningún título podrá ser emitido si no ha sido aprobado el expediente académico de cada estudiante que está por egresar.“
Una vez que se lleva a la Dirección Departamental, a la unidad de expedientes, que tenemos la autorización del mismo, entonces se permite que se pueda emitir a través del código SACE de la institución la emisión de los títulos en el centro educativo”, explicó Osorio.
En cuanto a las graduaciones, los maestros coincidieron en que se hizo un esfuerzo para que los niños recibieran el año lectivo tal como lo indica la Secretaría de Educación.