Institutos emblemáticos de la capital inician este miércoles con graduaciones

Tegucigalpa, Honduras.- Los institutos emblemáticos del Distrito Central concluyen su año lectivo y se preparan para las ceremonias de graduación, en las que miles de estudiantes recibirán su título de educación secundaria.

“Esperemos que todo se desarrolle con normalidad, ya que es un evento protocolario donde los padres están interesados en que los hijos reciban sus títulos”, indicó Anael Hernández, director del Instituto Jesús Milla Selva.

El funcionario detalló que la ceremonia se llevará a cabo el 27 de noviembre, fecha en la que se entregarán títulos a casi 500 estudiantes de distintas carreras. Además, recordó que el centro educativo está obligado a finalizar las actividades académicas el 18 de noviembre.

Por su parte, Wilfredo Moreno Díaz, subdirector del Instituto Central Vicente Cáceres, informó que las graduaciones de esa institución se desarrollarán los días 19, 20 y 21 de noviembre. El Central entregará títulos a 620 estudiantes.

Salud y Nutrición Comunitaria, Contaduría y Finanzas, Banca y Finanzas, Mercadotecnia, Informática en Orientación en Robótica y Bachillerato en Ciencias y Humanidades, así como Informática, son las que más profesionales sacará al mercado laboral.