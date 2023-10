Más de 1.5 kilómetros de caos en avenidas de Comayagüela

“El hecho de que aquí huela a cagada y miada no es nada nuevo. Solo tiene que observar el lugar en el que nos encontramos y contar la cantidad de lugares inapropiados que existen. Así que no se sorprenda; ni siquiera el alcalde se atreve a entrar aquí”, expresó Juana Ávila, una residente.

Además, las calles están marcadas por enormes baches y agujeros que desafían a cualquier vehículo que se atreva a recorrerlas, convirtiendo cada desplazamiento en una experiencia incómoda y dañina tanto para automóviles como para las motocicletas.

“Compa, atravesar estos lugares es complicado. No he jodido la moto porque Dios es grande. Si me brinda la oportunidad de hablar con el señor Jorge Aldana, le pediría encarecidamente que repare estas calles”, dijo Wil Fúnez.