Intervienen con jornadas de mantenimiento y limpieza cementerios de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras. La nueva administración del Cementerio General realiza labores de limpieza, chapeo y mantenimiento de las tumbas con el objetivo de mejorar las condiciones de este histórico campo santo de la capital.
Ericka Martínez, administradora del Cementerio General, informó que una de las primeras acciones ejecutadas tras asumir el cargo fue la pintura de carillas y la puesta en marcha de trabajos de recuperación de distintas áreas del cementerio.
Martínez explicó que tomó posesión de la administración el pasado 24 de abril y desde entonces se ha dado continuidad a las labores de mantenimiento.
Entre las actividades que actualmente se desarrollan destaca la eliminación de maleza y vegetación que crecía sobre las tumbas y estructuras funerarias.
“Estamos quitando las malezas de las tumbas porque están echando raíces y estaban provocando daños en los sepulcros”, señaló la funcionaria.
Las autoridades municipales indicaron que estas acciones buscan preservar la infraestructura del Cementerio General, mejorar su imagen y evitar el deterioro de las tumbas ocasionado por el crecimiento descontrolado de la vegetación.
Añadió que en los trabajos de la limpieza lo hacen en conjunto con las micro cuadrillas asignadas en el cementerio, de 7:00 hasta a 11:00 de la mañana.
“De lunes a domingo tenemos visitas, pero más de lunes a viernes porque vienen colegios, escuelas, eso es muy bonito, ya que esto es histórico, es lo que tenemos y hay que cuidarlo mucho”, expresó.
Por otra parte, se refirió al tema de falta de personal para las actividades que están realizando en el cementerio del barrio Sipile, como chapeo donde solo hay cuatro cuadrillas de limpieza para este sector.
“Solo son cuatro micros permanentes del Cementerio General, dos por la mañana y dos por la tarde”, aseguró Martínez.
Añadió que todas estas semanas van a realizar las correspondientes labores y que tienen apoyo del alcalde capitalino Juan Diego Zelaya.
“Necesitamos apoyo de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas para que puedan venir aquí a los cementerios y a la comunidad capitalina, que no tiren basura al cementerio”, sostuvo.
Restauración en 2024
La recuperación y restauración de este emblemático e histórico campo santo se inició a finales del 2024 con un presupuesto de 12 a 14 millones de lempiras, aprobado por la Alcaldía, en ese año.
En este fondo se enfocaba la restauración de la entrada principal, parques, iluminación, seguridad perimetral y la capilla histórica.
La recuperación de 3,000 tumbas data de los registros de la AMDC.