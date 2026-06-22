Intervienen con jornadas de mantenimiento y limpieza cementerios de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras. La nueva administración del Cementerio General realiza labores de limpieza, chapeo y mantenimiento de las tumbas con el objetivo de mejorar las condiciones de este histórico campo santo de la capital.

Ericka Martínez, administradora del Cementerio General, informó que una de las primeras acciones ejecutadas tras asumir el cargo fue la pintura de carillas y la puesta en marcha de trabajos de recuperación de distintas áreas del cementerio.

Martínez explicó que tomó posesión de la administración el pasado 24 de abril y desde entonces se ha dado continuidad a las labores de mantenimiento.

Entre las actividades que actualmente se desarrollan destaca la eliminación de maleza y vegetación que crecía sobre las tumbas y estructuras funerarias.

“Estamos quitando las malezas de las tumbas porque están echando raíces y estaban provocando daños en los sepulcros”, señaló la funcionaria.

Las autoridades municipales indicaron que estas acciones buscan preservar la infraestructura del Cementerio General, mejorar su imagen y evitar el deterioro de las tumbas ocasionado por el crecimiento descontrolado de la vegetación.