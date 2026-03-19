“Causa indignación”, congresista reacciona a pago de L1,000 mensual a educadoras

Tegucigalpa, Honduras.- La historia de Carmen Rodríguez, quien expuso su situación ante las cámaras de EL HERALDO, ha generado una ola de indignación en redes sociales debido al bajo ingreso de 1,000 lempiras mensuales que recibe, pese a tener más de 16 años como voluntaria en los Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB) en Turturupe, Lepaterique, Francisco Morazán.

Diversos usuarios consideran que su caso refleja la realidad de miles de educadoras en el país, quienes reciben un incentivo económico reducido por su trabajo.

Jeny Aracely Castellón Rodríguez, educadora en el centro Mundo de Colores, en El Zapotillo, San Nicolás, Santa Bárbara, confirmó que el testimonio de Carmen representa a muchas voluntarias a nivel nacional.

“Estoy agradecida con EL HERALDO por haber tomado en cuenta la entrevista a la compañera Carmen, porque ella definitivamente habló por miles de educadoras que habemos en todo Honduras”, dijo.

“Estoy agradecida porque tal vez así las autoridades se den cuenta de nuestra situación y podamos ser escuchadas por la Secretaría de Educación o por algún diputado o diputada que llegue al Congreso y hable por cada una de las educadoras”, agregó indignada.

La entrevistada señaló que desempeña funciones similares a las de una oficial, pese a no contar con las mismas condiciones laborales ni salariales.

En la modalidad de los CCEPREB, quienes imparten clases son voluntarios con formación básica o de bachillerato, no docentes titulados; sin embargo, enfrentan exigencias laborales comparables a las de centros oficiales atendidos por licenciadas en pedagogía.

“Las exigencias son las mismas y tenemos muchos años de trabajar sin ningún beneficio, solo el incentivo de 1,000 lempiras mensuales que nos pagan cada seis meses”.