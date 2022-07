Honduras: Solo transporte público tendrá prórroga del IP por de cambio de placas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La extensión de más días para realizar el cambio de placa no aplicará para carros particulares y solo cubrirá a los vehículos que son utilizados para el transporte público.

Así lo advirtió la directora de Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad (IP), Elisa Borjas, mientras argumentaba que “una moción no es ley”.

“La moción no es una ley, eso queda a consideración de la dirección y en mi caso, no daremos más prórroga para los particulares”, advirtió. De acuerdo con la funcionaria, la moción aprobada solo exhorta a una revisión, pero ya se determinó que a partir de hoy todo conductor de automóvil particular que no porte sus nuevas placas será sancionado por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNTV).

“Iniciarán los operativos, ya se dieron tres prórrogas y desde noviembre del 2021 hasta julio tuvieron tiempo para hacer el trámite”, indicó.

La funcionaria destacó la apatía de los capitalinos y afirmó que las ventanillas para los cambios de placa han permanecido vacías y en algunos días solo llegaron diez personas para su replaqueo.

Según las estimaciones del IP, del parque vehicular de 332,204 que son parte del replaqueo, aún circulan unos 100,000 automóviles por la capital sin sus nuevas placas. Las multas serán de 400 lempiras y pueden aumentar si hay reincidencia.

