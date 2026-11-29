Tegucigalpa, Honduras.- La ampliación del puente Germania, en la salida al sur de Tegucigalpa, quedó habilitada este domingo de manera permanente para la circulación vehicular, con la incorporación de un tercer carril reversible que busca reducir hasta en un 33% el congestionamiento en uno de los principales accesos a la capital. La puesta en funcionamiento de la infraestructura representa un cambio en la movilidad de miles de conductores que utilizan diariamente esta vía, por donde circulan alrededor de 42,000 vehículos, entre automóviles particulares, unidades del transporte público y transporte de carga. Aníbal Ehrler, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), explicó que la habilitación estará acompañada de un proceso de orientación para que los conductores aprendan a utilizar correctamente el nuevo sistema de circulación. "Sé que la Alcaldía está lista para seis meses enteros de pedagogía, enseñándoles a los conductores los mecanismos utilizados y los horarios en los que pueden circular en un sentido o en otro", manifestó Ehrler. El funcionario detalló que el proyecto incorpora un sistema autónomo de circulación, único en el Distrito Central, que permitirá modificar el sentido del carril central de acuerdo con las necesidades del tránsito durante las horas de mayor demanda. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Por la mañana tenemos la afluencia de más de 300,000 capitalinos que viven en la zona sur de la capital. Se registra un flujo de más de 17,000 vehículos durante la hora pico", explicó. El mecanismo funcionará mediante señalización semafórica con flechas verdes y cruces rojas. Durante las mañanas, el carril central podrá utilizarse para ingresar a Tegucigalpa, mientras que por la tarde cambiará su sentido para facilitar la salida de los conductores hacia el sur. Ehrler aclaró que los carriles externos conservarán permanentemente su dirección habitual, por lo que únicamente cambiará el sentido de circulación del carril central, según la programación tecnológica establecida. "Los carriles externos siempre mantendrán su mismo sentido de circulación, tanto de entrada como de salida. El único que cambiará es el carril central, según el horario y la programación tecnológica", precisó. La operación estará acompañada de señalización vertical elevada para indicar a los automovilistas cuándo podrán ingresar o salir de la ciudad utilizando dos carriles o solamente uno. Durante la etapa inicial también habrá personal en la zona para orientar a los conductores y prevenir accidentes. El proyecto representa una inversión aproximada de 60 millones de lempiras y contempla la ampliación de dos a tres carriles. La intervención busca mejorar la distribución del flujo vehicular y disminuir los embotellamientos que se forman en la conexión con el anillo periférico. "Estamos hablando de aproximadamente siete kilómetros que tendrán un impacto significativo en la liberación del tráfico en zonas como el anillo periférico quienes han transitado durante las horas pico de la mañana saben que aquí se forma un embudo y eso va a desaparecer", aseguró el titular de la SIT.

Ehrler reconoció que la implementación del sistema requerirá un período de adaptación para los usuarios, por lo que pidió respetar las indicaciones y la señalización. "La intención es que, una vez superada la etapa pedagógica, el mecanismo funcione de manera automática y sostenible", consideró el entrevistado.

Realizan prueba de funcionamiento del puente Juan Manuel Gálvez

en la 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, el puente Juan Manuel Gálvez fue sometido este domingo 29 de noviembre a una prueba de funcionamiento mediante una apertura temporal, luego de seis meses de trabajos de rehabilitación. La evaluación forma parte de las últimas etapas antes de su habilitación definitiva. Las obras incluyen la instalación de vigas reforzadas, diseñadas para brindar mayor resistencia y capacidad de carga, con el propósito de permitir nuevamente el tránsito de vehículos de diferentes dimensiones y tonelajes.