Falta de servicio de agua afecta a más de 20 colonias en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Desde inicios de octubre, unas 32,000 personas de más de 20 colonias del Distrito Central sufren un desabastecimiento severo de agua potable, debido a los daños en la tubería principal ubicada en el Río San José, en la colonia Los Llanos.

“Esta situación es demasiada.. No tenemos la posibilidad de comprar agua, aparte lo que está pasando es una falta de respeto para cientos de personas que esperamos pacientemente el agua. Tenemos niños y adultos mayores, no podemos seguir así”, expresó Karla Maldonado, vecina de la colonia Kennedy.

Esteban Ortega, jefe de distribución de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) aseguró a EL HERALDO que la falta del servicio en estas zonas se debe a que la reparación del tubo que conduce agua aún no está listo en su totalidad.

“Estamos revisando que todo esté bien para brindar servicios normales. Ante la emergencia tuvimos que reconstruir el anclaje del tubo, que es gigante, y por ahora las válvulas permanecen cerradas. Una vez habilitado todo, abriremos las válvulas y el problema quedará solucionado”, aseguró Ortega.

El funcionario aclaró que las reparaciones se retrasaron por las lluvias que mantuvieron al país en alerta roja, pero informó que este sábado se restablecerá el servicio de agua en los sectores afectados.

“Ahorita hay agua, las represas están llenas. El fallo de la tubería es algo aparte, y hasta ahora que dejó de llover pudimos hacer las reparaciones correspondientes”, añadió.

Los vecinos denuncian también el incumplimiento del horario de distribución de agua potable, pues aseguran que los días programados no se cumplen.

“No llega el agua según el horario; hay servicios que se alargan por días. Dichosos los que reciben aunque sea un chorrito de agua en sus casas”, manifestaron algunos capitalinos.

Entre las colonias afectadas figuran: Kennedy, San Ángel, Altos de la Joya, San Ignacio, Jardines de Miraflores, San Jorge, Villa Cristina, Bernardo Dazy, Las Palmas, Santa Isabel, Villas Colonial

Asimismo, las colonias Vegas de la Joya, Villa Las Palmeras, Jesús Aguilar Paz, Villa de San Ignacio, San José de los Llanos, Ciudad Martín, Residencial Plaza, entre otras.