¿Está obligado a presentar el carné de vacunación contra el covid-19?

“Llevé mis papeles ordenados, pero pasé por alto el carné de vacunación. Creí que al quitarse las mascarillas no era necesario tenerlo. Sí, la empresa me lo pidió, pero no estoy segura de si eso es legal”, comentó la entrevistada.

El documento de cartón color azul aún es solicitado por algunas empresas e incluso por instituciones que prestan sus servicios bancarios a los ciudadanos.

EL HERALDO dialogó con diputados, autoridades de Salud y también revisó el decreto 12-2023, para esclarecer si el carné de vacunación es obligatorio para obtener empleo, préstamos, atención médica o hasta salir del país.

El diputado por el PSH, Carlos Umaña, declaró que pedir el carné “es ilegal. En el mismo Congreso Nacional quitamos el decreto de emergencia, que incluía las mascarillas y todas esas cosas fueron eliminadas”.

El también galeno destacó que “no es obligatorio tener las vacunas contra el covid, porque es algo voluntario; la única vacuna que se requiere para viajar es la de la fiebre amarilla, y eso lleva años siendo así”.

El decreto 12-2023 publicado en La Gaceta avala las palabras del parlamentario. En el artículo 5 aclara más este tema del carné.

“Dejar sin valor ni efecto la obligación de presentar pruebas PCR, antígenos, carné de vacunación contra el coronavirus/COVID-19, así como cualquier documentación relacionada con el virus coronavirus/COVID-19, a las personas nacionales y/o extranjeras que ingresen o salgan del territorio nacional”, reza el decreto.