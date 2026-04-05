“¡Cristo ha resucitado!”: así se celebran las "Carreritas de San Juan" en la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Este 5 de abril, decenas de fieles católicos en la capital celebran el Domingo de Resurrección con una de las tradiciones más emblemáticas de la Semana Santa: las “Carreritas de San Juan”.
Desde tempranas horas de la mañana, la jornada inició en el centro de la capital, a un costado de la Catedral San Miguel Arcángel de Tegucigalpa. Esta actividad forma parte del cierre del calendario litúrgico, en la que los participantes recrean el anuncio de la resurrección de Jesucristo.
La tradición representa el momento en que los discípulos corren para comunicar que Cristo ha vencido la muerte, transformando el duelo en alegría.
Durante el desarrollo de las carreritas, jóvenes y miembros de hermandades recorrieron calles de la capital cargando imágenes religiosas como la Virgen María, San Juan, San Pedro y ángeles, simbolizando la proclamación de la Buena Nueva ante la comunidad.
Esta costumbre, que tiene cerca de un siglo de realizarse en la capital hondureña, se ha convertido en una de las expresiones más representativas del Domingo de Resurrección, cerrando con júbilo los días de recogimiento vividos durante la Semana Santa.
Las actividades religiosas continúan a lo largo del día con múltiples celebraciones eucarísticas en distintos templos.
Las “Carreritas de San Juan” no solo mantienen viva una tradición religiosa, sino que también fortalecen la identidad cultural y espiritual de los hondureños, quienes año con año se congregan para celebrar con esperanza y devoción el triunfo de la vida sobre la muerte.