“¡Cristo ha resucitado!”: así se celebran las "Carreritas de San Juan" en la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Este 5 de abril, decenas de fieles católicos en la capital celebran el Domingo de Resurrección con una de las tradiciones más emblemáticas de la Semana Santa: las “Carreritas de San Juan”.

Desde tempranas horas de la mañana, la jornada inició en el centro de la capital, a un costado de la Catedral San Miguel Arcángel de Tegucigalpa. Esta actividad forma parte del cierre del calendario litúrgico, en la que los participantes recrean el anuncio de la resurrección de Jesucristo.

La tradición representa el momento en que los discípulos corren para comunicar que Cristo ha vencido la muerte, transformando el duelo en alegría.