Agusto C. Coello, capturó esta esencia y en su “Himno a la Madre” escribió: “En el nombre de madre se encierra la más alta expresión del amor, porque no puede haber en la tierra una imagen más clara de Dios”.

Sin embargo, no desaprovechó el espacio para aconsejar a aquellos hijos que no valoran a sus madres ni sus esfuerzos.

“Valoren a sus mamás porque cuando ya no las tienen, ya no hay vuelta atrás. No hay regalos, ya no hay nada que se pueda hacer”, apuntó.

El tipo de flores que llevará Carmen a su madre serán unos claveles, porque “mami Eva” o Eva Martínez siempre fue amante de este tipo de plantas.

Sandra Cerrato Interiano, madre de tres hijos y abuela de cuatro niños, explicó que aunque esté llena de bendiciones, el hecho de que su mamá no esté presente hoy es motivo de tristeza.