Destituyen a directora del Centro de Salud de la 3 de Mayo en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- La Región Metropolitana de Salud del Distrito Central destituyó a Rosalinda Rubio como directora del Centro Integral de Salud de la colonia 3 de Mayo, tras revelarse que el establecimiento almacenaba medicamentos vencidos desde el año pasado.
La medida se tomó después de que se conociera que en el establecimiento se mantenían medicamentos vencidos desde 2023, situación que generó cuestionamientos sobre el manejo de insumos.
“El despido es injusto porque me llevaron la nota el mismo día sin haber avisado, sin preaviso ni nada”, consideró la ahora exdirectora del centro asistencial.
Por otra parte, galena mencionó que algunos colectivos de Libertad y Refundación (Libre) y la comunidad no están de acuerdo con el despido como directora del centro asistencial
“Para mí es injusto, porque tenían que informarle a uno primero para después decir, mire aquí va esta nota por esto y esto”, reiteró la galena.
Además, Rubio informó que la RMS tiene prohibido que los médicos y enfermeras hablen sobre la situación en los centros de salud.
El despido se realizó el miércoles 26 de noviembre quedando en su cargo la doctora Ruth Godoy.
Amplió que hoy “estaban indignados (los colectivos) y los pacientes también y les dije que se tranquilizaran porque muchos querían actuar hoy en la mañana”.
Además, mencionó que “yo no dejo ir al paciente sin ningún medicamento, siempre se le ha dado y si aun caso no tiene y yo puedo dar con mi dinero también se lo he dado”, expresó la galena.
Este despido se dio luego que pacientes denunciaron que desde el año pasado hay medicamentos vencidos en el centro asistencial, ya que la RMS del Distrito Central no había retirado los medicamentos a pesar de las múltiples solicitudes del personal médico.
Según denuncias recibidas en EL HERALDO, entre los medicamentos vencidos se encontraba irbersertan, tinidazol, metronidazol, amlodipina, entre otros.
La exdirectora tenía cuatro años de fungir en el cargo y pertenece a partido Libre, sin embargo, versiones cercanas aseguran que hubo otros cambios en el área de tratamientos ambulatorios y farmacias.
Según denuncias de meses anteriores, el centro de salud ha tenido escasez de jeringas y personal de farmacia, por lo que los médicos y enfermeros solicitaron en varias ocasiones a la RMS sin ser escuchados.
“Ponen el peor personal, que deben atender 36 personas, y los que le regalaron la plaza por Covid-19 solo miran 8 e inventan que atienden más”, informó una fuente cercana.
Respecto al tema, EL HERALDO consultó con el Departamento de Comunicaciones de la Región Metropolitana, quien se limitó a decir que desconocen del tema y que no han mencionado nada de algún cambio de director.