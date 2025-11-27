Destituyen a directora del Centro de Salud de la 3 de Mayo en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- La Región Metropolitana de Salud del Distrito Central destituyó a Rosalinda Rubio como directora del Centro Integral de Salud de la colonia 3 de Mayo, tras revelarse que el establecimiento almacenaba medicamentos vencidos desde el año pasado.

La medida se tomó después de que se conociera que en el establecimiento se mantenían medicamentos vencidos desde 2023, situación que generó cuestionamientos sobre el manejo de insumos.

“El despido es injusto porque me llevaron la nota el mismo día sin haber avisado, sin preaviso ni nada”, consideró la ahora exdirectora del centro asistencial.

Por otra parte, galena mencionó que algunos colectivos de Libertad y Refundación (Libre) y la comunidad no están de acuerdo con el despido como directora del centro asistencial

“Para mí es injusto, porque tenían que informarle a uno primero para después decir, mire aquí va esta nota por esto y esto”, reiteró la galena.

Además, Rubio informó que la RMS tiene prohibido que los médicos y enfermeras hablen sobre la situación en los centros de salud.

El despido se realizó el miércoles 26 de noviembre quedando en su cargo la doctora Ruth Godoy.