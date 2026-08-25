Desarrollo Ecónmico prepara proyecto piloto de delivery para comerciantes del Zonal Belén

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) prepara un proyecto piloto para incorporar a los comerciantes de los mercados al servicio de delivery y ampliar sus canales de venta a varios puntos de la capital hondureña.
La iniciativa comenzará en el mercado Zonal Belén, en Comayagüela, y se prevé que sea lanzada dentro de dos o tres semanas, informó el ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez.
“Estamos preparando un proyecto piloto de delivery para los mercados. Vamos a comenzar en el Zonal Belén y queremos que los consumidores puedan comprar desde sus casas productos frescos directamente a los comerciantes”, explicó Ordóñez.
El funcionario detalló que el plan contempla el desarrollo de una aplicación mediante la cual los consumidores podrán realizar pedidos de carnes, verduras, mariscos y otros productos disponibles en los establecimientos.
“Antes de poner en marcha el sistema, vamos a capacitar a los comerciantes, principalmente en empaque, calidad del servicio y selección de los productos que pueden venderse mediante esta modalidad”, señaló.
La SDE también contempla una etapa de precertificación para los vendedores que quieran incorporarse al proyecto, con el objetivo de establecer condiciones mínimas para garantizar la calidad de los productos y del servicio.
“Queremos que el consumidor tenga confianza en lo que está comprando. Por eso habrá una precertificación de los comerciantes y posteriormente daremos seguimiento a la calidad del servicio que se está ofreciendo”, indicó el ministro.
El proyecto busca que los capitalinos puedan adquirir productos frescos sin necesidad de trasladarse hasta los mercados, al tiempo que los vendedores tendrán una nueva alternativa para llegar a más clientes.
De acuerdo con Ordóñez, uno de los objetivos es mantener precios competitivos y aprovechar las herramientas digitales para modernizar la forma en que los comerciantes de los mercados ofrecen sus productos.
“Lo que buscamos es acercar los mercados a los hogares. El consumidor podrá hacer su pedido desde su casa y recibir productos frescos, mientras el comerciante tendrá una nueva ventana para vender y ampliar su mercado”, manifestó.
La estrategia también contempla la participación de grandes cadenas comerciales, entre ellas Walmart y ATI, como parte de las acciones que impulsa la SDE para abrir nuevos espacios de comercialización para los productores y comerciantes.
La incorporación de estas empresas forma parte de una visión más amplia que busca conectar la oferta nacional con nuevos mercados y generar mayores oportunidades de venta para los sectores productivos.
En el caso de los mercados, los comerciantes ya han participado en reuniones relacionadas con la iniciativa y, según el funcionario, existe entusiasmo entre los vendedores para formar parte del proyecto piloto.
“Los comerciantes han mostrado interés porque entienden que el consumidor está cambiando. Hoy muchas personas prefieren comprar desde su teléfono y recibir los productos en su casa, y queremos que los mercados también puedan responder a esa demanda”, afirmó Ordóñez.
En cuanto a la inversión, el ministro explicó que el proyecto no requerirá de una cantidad elevada de recursos, debido a que gran parte de la estrategia estará enfocada en la implementación del sistema tecnológico y los mecanismos de pago.
Los consumidores podrán realizar sus compras mediante la plataforma y se prevé habilitar pagos con tarjetas de crédito, mientras que los comerciantes asumirán una comisión asociada al servicio de delivery.
Si el plan piloto en el Zonal Belén obtiene una respuesta favorable de los consumidores y comerciantes, la Secretaría de Desarrollo Económico prevé ampliar la iniciativa a otras ciudades del país, entre ellas San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca.