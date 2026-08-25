Desarrollo Ecónmico prepara proyecto piloto de delivery para comerciantes del Zonal Belén

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) prepara un proyecto piloto para incorporar a los comerciantes de los mercados al servicio de delivery y ampliar sus canales de venta a varios puntos de la capital hondureña.

La iniciativa comenzará en el mercado Zonal Belén, en Comayagüela, y se prevé que sea lanzada dentro de dos o tres semanas, informó el ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez.

“Estamos preparando un proyecto piloto de delivery para los mercados. Vamos a comenzar en el Zonal Belén y queremos que los consumidores puedan comprar desde sus casas productos frescos directamente a los comerciantes”, explicó Ordóñez.

El funcionario detalló que el plan contempla el desarrollo de una aplicación mediante la cual los consumidores podrán realizar pedidos de carnes, verduras, mariscos y otros productos disponibles en los establecimientos.

“Antes de poner en marcha el sistema, vamos a capacitar a los comerciantes, principalmente en empaque, calidad del servicio y selección de los productos que pueden venderse mediante esta modalidad”, señaló.

La SDE también contempla una etapa de precertificación para los vendedores que quieran incorporarse al proyecto, con el objetivo de establecer condiciones mínimas para garantizar la calidad de los productos y del servicio.

“Queremos que el consumidor tenga confianza en lo que está comprando. Por eso habrá una precertificación de los comerciantes y posteriormente daremos seguimiento a la calidad del servicio que se está ofreciendo”, indicó el ministro.

El proyecto busca que los capitalinos puedan adquirir productos frescos sin necesidad de trasladarse hasta los mercados, al tiempo que los vendedores tendrán una nueva alternativa para llegar a más clientes.

De acuerdo con Ordóñez, uno de los objetivos es mantener precios competitivos y aprovechar las herramientas digitales para modernizar la forma en que los comerciantes de los mercados ofrecen sus productos.