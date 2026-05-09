Denuncian cobro de L15 por barril de agua en cisternas; alcaldía asegura que es gratis

Tegucigalpa, Honduras.- Según denunciaron vecinos de la colonia La Era y otros sectores, la Alcadía Municipal del Distrito Central (AMDC) vende a 15 lempiras el barril de agua. Los residentes aseguran que el cobro se realiza sin excepciones y que existe una orden para vender el agua.

“Cuando llegan ahí, dicen 15 lempiras”, relató una de las afectadas, quien afirmó que el cobro se mantiene cada vez que arriba una cisterna a la zona.

Los pobladores señalaron que el servicio no es gratuito, a pesar a declaraciones previas del gerente de la UMPS, Gustavo Boquín, quien aseguró que el agua distribuida por cisternas se entregaba sin costo.

De acuerdo con los testimonios, la última vez que la cisterna llegó al sector fue entre miércoles y viernes de la semana pasada, pero muchos vecinos no lograron abastecerse debido a las largas filas y la alta demanda.

“Cuando llega, no se alcanza a comprar porque la gente hace fila por la necesidad”, expresó una residente afectada por la escasez del servicio.