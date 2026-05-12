Cruz Roja inicia construcción del Centro Nacional de Sangre en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Cruz Roja Hondureña colocó la primera piedra del nuevo Centro Nacional de Sangre (Cenasa) en el Distrito Central, un proyecto orientado a fortalecer el sistema sanitario nacional y ampliar la atención a pacientes que requieren transfusiones sanguíneas.

La iniciativa surge como respuesta a los riesgos estructurales que enfrenta el actual edificio, ubicado en una zona vulnerable por su cercanía con el río Choluteca, situación evidenciada durante emergencias como el huracán Mitch en 1998 y las tormentas Eta e Iota en 2020.

“El día de hoy estamos realizando la colocación de la primera piedra del hemocentro de Cruz Roja Hondureña, un proyecto que venimos trabajando desde el 2018”, expresó Glenda Arriaga, directora médica del Programa Nacional de Sangre.

Arriaga informó que el nuevo Centro Nacional de Sangre, también conocido como hemocentro, es un espacio donde se podrán atender más donantes de sangre y “procesar más hemocomponentes para distribuirlos a nivel nacional”.

Este nuevo edificio beneficiará a más de 165 mil pacientes cada año, fortaleciendo significativamente la seguridad transfusional y la capacidad de respuesta médica del país.

El proyecto contará con financiamiento mixto. La Cruz Roja Suiza aportará 2.4 millones de dólares, lo que representa el 40% de la inversión total, mientras que el 60% restante provendrá de fondos nacionales.

El nuevo Centro Nacional de Sangre tendrá una duración de construcción aproximada de 18 meses.