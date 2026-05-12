Cruz Roja inicia construcción del Centro Nacional de Sangre en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Cruz Roja Hondureña colocó la primera piedra del nuevo Centro Nacional de Sangre (Cenasa) en el Distrito Central, un proyecto orientado a fortalecer el sistema sanitario nacional y ampliar la atención a pacientes que requieren transfusiones sanguíneas.
La iniciativa surge como respuesta a los riesgos estructurales que enfrenta el actual edificio, ubicado en una zona vulnerable por su cercanía con el río Choluteca, situación evidenciada durante emergencias como el huracán Mitch en 1998 y las tormentas Eta e Iota en 2020.
“El día de hoy estamos realizando la colocación de la primera piedra del hemocentro de Cruz Roja Hondureña, un proyecto que venimos trabajando desde el 2018”, expresó Glenda Arriaga, directora médica del Programa Nacional de Sangre.
Arriaga informó que el nuevo Centro Nacional de Sangre, también conocido como hemocentro, es un espacio donde se podrán atender más donantes de sangre y “procesar más hemocomponentes para distribuirlos a nivel nacional”.
Este nuevo edificio beneficiará a más de 165 mil pacientes cada año, fortaleciendo significativamente la seguridad transfusional y la capacidad de respuesta médica del país.
El proyecto contará con financiamiento mixto. La Cruz Roja Suiza aportará 2.4 millones de dólares, lo que representa el 40% de la inversión total, mientras que el 60% restante provendrá de fondos nacionales.
El nuevo Centro Nacional de Sangre tendrá una duración de construcción aproximada de 18 meses.
“Cruz Roja Hondureña capta el 70% de la sangre a nivel nacional y con este hemocentro podríamos captar aún más el número de donantes de sangre y preparar más hemocomponentes como los glóbulos rojos, plaquetas, plasma y crioprecipitados, que se utilizan para las diferentes patologías en los hospitales públicos, privados y de la Seguridad Social”, indicó Arriaga.
Actualmente, el CENASA abastece el 100% de los hemoderivados que utiliza el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), además de cubrir alrededor del 90% de la demanda de hospitales privados y el 75% de los centros hospitalarios públicos a nivel nacional.
Este abastecimiento es importante para cirugías complejas, emergencias médicas, tratamientos oncológicos y terapias transfusionales, donde la disponibilidad oportuna de sangre puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Las instalaciones estarán ubicadas en el anillo periférico, 200 metros antes de la entrada a la residencial Las Uvas, en el carril de norte a sur, una zona estratégica del DC.
Durante el evento, las autoridades de la Cruz Roja Hondureña destacaron que este proyecto no solo representa la construcción de un edificio, sino una inversión en la dignidad humana, la solidaridad y el futuro de miles de hondureños.
Se reconoció también el respaldo técnico y financiero de la Cruz Roja Suiza, así como el compromiso de aliados estratégicos, personal técnico, voluntarios y donantes de sangre que han sostenido durante décadas un servicio vital para la población hondureña.