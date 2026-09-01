Continúan los cierres de negocios: unos 50 restaurantes bajaron sus cortinas

Tegucigalpa, Honduras.- Alrededor de 50 restaurantes y cafeterías habrían cerrado operaciones en Honduras en los últimos meses, dejando unos 2,000 empleos afectados, de acuerdo con un conteo oficial de la Asociación Gastronómica de Honduras. Napoleón Murillo, presidente de la organización, señaló que los cierres están relacionados con el aumento de los costos que enfrentan los negocios de este rubro, entre ellos los vinculados a la cadena de suministros, impuestos y cargos municipales. “Es un fenómeno que ha estado sucediendo en los últimos meses producto de los altos costos en la cadena de suministros, así como impuestos, cargos municipales, todo ese tipo de cosas que cobran excesos y hace que el empresario se sienta abrumado en medio de la situación del país”.

Según Murillo, la situación ha llevado a propietarios de distintos establecimientos a tomar la decisión de cerrar sus locales, con consecuencias tanto para los trabajadores como para el Estado. “Esto viene a afectar al mismo Gobierno, en cuestiones de impuesto sobre venta que se dejan de captar, perdidas de empleo y otro tipo de cosas que al final impactan en la económia”, aseguró.

Cierres

Murillo estimó que aproximadamente 25 marcas de restaurantes y cafeterías han cerrado operaciones, una cifra que, al considerar los distintos establecimientos vinculados a estas marcas, elevaría el número a unos 50 negocios. “Haciendo un conteo rápido, alrededor de 25 marcas de diferentes restaurantes y cafeterias han cerrado y esto multipliquemoslo por dos, alrededor de 50 negocios conocidos que han cerrado”. El representante del sector calculó que los cierres representan alrededor de 2,000 empleos afectados, entre puestos directos e indirectos. Aunque los cierres se han registrado en diferentes partes del país, una parte importante se concentra en Tegucigalpa, donde varios establecimientos han dejado de operar. El más recientes fue el de Ruby Tuesday, restaurante que anunció que finalizará sus operaciones el próximo 4 de octubre, después de 25 años de presencia en el país. El establecimiento tenía presencia en Tegucigalpa y su cierre se suma a los registrados en el sector gastronómico durante los últimos meses.

Otras causas