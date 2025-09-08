Estos son los horarios de abastecimiento de agua potable para septiembre en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La distribución de agua potable en Tegucigalpa es un servicio vital para los hogares abastecidos por los diferentes embalses. La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) publicó los horarios de suministro correspondientes a septiembre.

Las autoridades explicaron que los horarios reflejan la apertura de los tanques principales en cada planta, por lo que la llegada del agua a las viviendas dependerá de la ubicación de cada colonia.

También señalaron que los horarios podrían adelantarse un día, según la disponibilidad de producción en las plantas de tratamiento.

La planta de El Picacho es una de las fuentes más importantes de la capital. Entre las zonas beneficiadas se encuentran El Mirador, Picachito y Japón, que reciben agua desde las 6:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Otras colonias como Sagastume, Saucique, barrio La Estrella, Brisas del Picacho y La Cabaña también tienen servicio desde las 6:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

En algunos sectores, el suministro es desde las 5:00 de la tarde hasta las 5:00 de la mañana como Las Brisas del Picacho y la parte alta de La Cabaña.