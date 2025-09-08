  1. Inicio
Estos son los horarios de abastecimiento de agua potable para septiembre en la capital

Los barrios y colonias del Distrito Central tendrán abastecimiento de agua potable en turnos rotativos de hasta 24 horas, según el calendario publicado por Umaps

  • 08 de septiembre de 2025 a las 18:49
El servicio está organizado según los tres principales sistemas de embalse que abastecen al Distrito Central: Los Laureles, La Concepción y El Picacho.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La distribución de agua potable en Tegucigalpa es un servicio vital para los hogares abastecidos por los diferentes embalses. La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) publicó los horarios de suministro correspondientes a septiembre.

Las autoridades explicaron que los horarios reflejan la apertura de los tanques principales en cada planta, por lo que la llegada del agua a las viviendas dependerá de la ubicación de cada colonia.

También señalaron que los horarios podrían adelantarse un día, según la disponibilidad de producción en las plantas de tratamiento.

La planta de El Picacho es una de las fuentes más importantes de la capital. Entre las zonas beneficiadas se encuentran El Mirador, Picachito y Japón, que reciben agua desde las 6:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Otras colonias como Sagastume, Saucique, barrio La Estrella, Brisas del Picacho y La Cabaña también tienen servicio desde las 6:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

En algunos sectores, el suministro es desde las 5:00 de la tarde hasta las 5:00 de la mañana como Las Brisas del Picacho y la parte alta de La Cabaña.

Floresta del Picacho cuenta con un servicio continuo desde las 3:00 de la tarde hasta las 3:00 pm del día siguiente, lo que indica abastecimiento por 24 horas.

La represa Los Laureles también tiene horarios definidos para sus zonas. Colonias como 15 de Septiembre, el aeropuerto, América, Los Periodistas, Modelo y Venezuela reciben agua desde las 12:00 del mediodía hasta las 7:00 de la mañana.

Otras áreas como Villa Eucalipto cuentan con suministro desde las 3:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche, mientras que secciones específicas de Villa Los Laureles disponen de agua desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la tarde.

Zonas como Altos de Los Laureles, Vista Hermosa, San Buena Ventura y Altos de San Francisco tienen agua desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 am.

La residencial Francisco Morazán se divide: la parte baja recibe agua desde las 7:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, y la alta desde la 1:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana.

Las Casitas cuenta con servicio desde las 4:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche, y Arturo Quezada parte alta, pegado a la Arciery, recibe agua desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.

La represa La Concepción también abastece zonas como El Hato de Enmedio sector 6 y 9 tienen horarios de las 4: 00 am a las 12: del mediodía. Así como la Residencial Honduras donde llega el agua de 9 de la mañana a las 12 de la noche.

Sectores como Concepción tienen servicio desde las 7:00 de la noche hasta las 7:00 de la mañana, mientras que Divanna, Jardines del Country, Monseñor Fiallos, Bendeck y Altos del Milagro reciben agua desde las 2:00 de la tarde hasta las 2:00 de la madrugada.

Las autoridades hacen un llamado a la población para almacenar agua de manera responsable y evitar desperdicios, especialmente en los barrios que no cuentan con suministro continuo.

