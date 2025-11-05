Conductores pierden hasta dos horas en tráfico por socavón en Zarabanda, Santa Lucía

Tegucigalpa, Honduras.- El malestar entre los conductores que circulan a diario por la carretera que conecta Valle de Ángeles con Tegucigalpa va en aumento. Desde hace más de 15 días, un socavón en el kilómetro 12, a inmediaciones de la aldea Zarabanda, mantiene el tránsito vehicular reducido a un solo carril, provocando largas filas y esperas que pueden extenderse hasta por dos horas.

Los automovilistas aseguran que el trayecto, que antes tomaba apenas unos minutos, ahora se ha vuelto una pesadilla. “No publican ningún comunicado a la ciudadanía para que al menos sepan que se está trabajando en la zona y salir con más tiempo”, expresó Gerson Vásquez, residente de Valle de Ángeles que viaja todos los días hacia Tegucigalpa.

El cierre parcial de la vía obliga a muchos a buscar rutas alternas, aunque estas resultan más largas y costosas. Algunos incluso optan por desplazarse por Talanga para poder llegar a tiempo a sus trabajos o compromisos en la capital. “Uno gasta más en combustible, se levanta más temprano y aún así llega tarde; esto ya es desesperante”, comentó otro conductor afectado.

De acuerdo con los testimonios de los viajeros, el tráfico se ha intensificado en los últimos días debido a la modalidad de paso controlado. “Cierran el tramo por hora y media, luego dan paso por media hora, y así se van turnando. En total se pierden dos horas solo esperando”, explicó Gerson Vásquez quien circula todos los dias por la zona afectada.