Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) emitieron un aviso oficial de cierre total en el bulevar Suyapa, específicamente a la altura del Hospital Escuela, para este domingo 29 de noviembre.

La restricción vehicular estará vigente en un horario comprendido entre las 3:00 de la tarde y las 7:00 de la noche, tiempo durante el cual se desarrollará una actividad de carácter cristiano en las inmediaciones del principal centro asistencial del país.

De acuerdo con el boletín difundido por la comuna capitalina a través de sus canales oficiales, la medida obedece a la necesidad de garantizar el orden, la fluidez controlada y la seguridad de los asistentes y de quienes transitan por el sector.

En el mapa vial se detalla la señalización preventiva que se colocará en el punto, incluyendo conos y avisos de cierre de calle, así como la delimitación de la zona restringida y el comportamiento de los carriles en el entorno.