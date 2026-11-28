Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) emitieron un aviso oficial de cierre total en el bulevar Suyapa, específicamente a la altura del Hospital Escuela, para este domingo 29 de noviembre.
La restricción vehicular estará vigente en un horario comprendido entre las 3:00 de la tarde y las 7:00 de la noche, tiempo durante el cual se desarrollará una actividad de carácter cristiano en las inmediaciones del principal centro asistencial del país.
De acuerdo con el boletín difundido por la comuna capitalina a través de sus canales oficiales, la medida obedece a la necesidad de garantizar el orden, la fluidez controlada y la seguridad de los asistentes y de quienes transitan por el sector.
En el mapa vial se detalla la señalización preventiva que se colocará en el punto, incluyendo conos y avisos de cierre de calle, así como la delimitación de la zona restringida y el comportamiento de los carriles en el entorno.
Además, el esquema gráfico señala sectores con carril habilitado y un tramo con carril canalizado en calles cercanas con el propósito de orientar la circulación alternativa mientras dura la jornada dominical.
Conductores que habitualmente utilizan el bulevar Suyapa para desplazarse entre sectores como el bulevar Centroamérica, la calle Arturo López Rodezno y las inmediaciones del centro hospitalario deberán planificar sus recorridos con anticipación.
La medida se aplicará durante la tarde del domingo, en la hora que suele registrarse movimiento tanto de familias y feligreses como de visitantes y personal vinculado a los servicios de salud de la zona.
La AMDC reiteró el llamado a la ciudadanía a atender las indicaciones del personal vial y la señalización dispuesta en el sector para evitar congestionamientos innecesarios o contratiempos en sus traslados.
Quienes requieran acudir al Hospital Escuela o circular por las colonias y bulevares cercanos se recomienda prever rutas alternas y salir con margen de tiempo suficiente entre las 3:00 y las 7:00 de la noche.