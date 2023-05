Busto de José Martí fue rescatado por un capitalino tras un accidente

Según confesó el buen hondureño, cuando él se dirigía a su oficina “me encontré que alguien había chocado contra el pedestal en el que estaba el busto de José Martí y como yo estudié en La Habana hice que mis colaboradores me ayudaran a traerlo a la escuela para poder resguardarlo”.

Sin embargo, el tiempo pasó y no obtuvo respuesta de ninguna de las autoridades. “Yo le escribí realmente a la alcaldía, pero no sabía que ellos no eran parte del cuidado de estos bustos”.

Hasta leer la noticia en EL HERALDO Chinchilla se enteró que el encargado de esa gestión es el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).