Calles de Tegucigalpa siguen dañadas pese a obras anunciadas por la AMDC

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anuncia cada semana obras de reconstrucción vial en la ciudad, los baches continúan siendo un tormento para los conductores, quienes deben maniobrar con el timón para no caer en las hileras de agujeros que cubren el pavimento.
En las gemelas Tegucigalpa y Comayagüela persisten tramos de calles en pésimo estado donde, según los vecinos, las autoridades no han colocado ni una sola bolsa de cemento para repararlos. Muchos de estos puntos han permanecido abandonados durante meses e incluso años, constató EL HERALDO en un recorrido por varios ejes viales.
Uno de los sectores más afectados se ubica en la colonia Monseñor Fiallos, al inicio de la calle posterior del Instituto San Francisco, donde da la impresión de haber caído un meteorito por las dimensiones de los agujeros. Los hundimientos hacen casi imposible el tránsito vehicular y ponen a prueba cada giro de las llantas.
Además, el daño en esta vía genera fuertes congestionamientos, ya que conecta con el mercado Zonal Belén y con varias colonias del norte de Comayagüela.
“Llevamos años con estas calles en ruinas... tanto impuesto que pagamos y la Alcaldía no puede arreglar estos cráteres. Pedimos que reparen esta vía porque Comayagüela también paga sus tributos”, manifestó Carlos Salgado, ciudadano que transita a diario por la zona.
Salgado expresó su malestar y aseguró que los vehículos se dañan con frecuencia por el pésimo estado de la calle. Es un clamor general entre los conductores y vecinos.
A pocos metros de la colonia Monseñor Fiallos, en la calle principal del barrio Country, al costado sur del colegio San Francisco, se observan más agujeros en la vía.
Los conductores deben reducir la velocidad para evitar daños en sus vehículos, y algunos vecinos expresan su molestia, ya que, aunque las autoridades han llegado en varias ocasiones, no han ofrecido una solución definitiva.
Las lluvias agravan el problema: la humedad debilita la capa asfáltica o de concreto y provoca que los baches aumenten su tamaño.
En la calle principal de la colonia Arturo Quezada, el panorama no es diferente. La vía está totalmente deteriorada por fallas en las tuberías del sistema pluvial, lo que ha generado grietas y hundimientos en el pavimento.
Otros tramos de la sexta y séptima avenida de Comayagüela también presentan baches que cada día crecen ante la vista y paciencia de las autoridades municipales, sin que se registre una intervención sostenida.
Todos estos sectores en mal estado están ubicados en la zona comercial de Comayagüela y requieren con urgencia una respuesta de las autoridades municipales para mejorar la circulación diaria de las personas y los vehículos.
Pero igualmente, tramos del anillo periférico necesitan reparación, especialmente a inmediaciones de la colonia San José Ángel Ulloa, zona que presenta deterioro en el pavimento y falta de señalización.
Y por si fuera poco, en la salida al oriente, particularmente en la intersección que conecta el anillo periférico con la carretera hacia Danlí, viniendo del lado sur de la ciudad, también se observan grandes cráteres en el tramo donde se instaló temporalmente la Feria del Agricultor de Villa Nueva.
Finalmente, en la salida al sur, la rotonda frente a Plaza Loarque es otro punto que se encuentra en malas condiciones. La obstrucción de la vía aumenta el dolor de cabeza de los conductores, que de por sí pasan varias horas atrapados en el alto tráfico de la zona.
“Pedimos a Jorge Aldana que repare estas calles en los meses que restan de la actual administración, ya que todos pagamos impuestos para tener mejores vías de comunicación”, manifestó uno de los entrevistados que se dirigía hacia el sur del país.
Más que declaraciones de las autoridades de la AMDC, los capitalinos esperan acciones concretas que pongan fin al deterioro vial en los sectores más afectados de Tegucigalpa y Comayagüela.