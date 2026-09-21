Inundaciones y derrumbes entre las incidencias por lluvias en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias que afectan al Distrito Central elevaron a 18 las incidencias atendidas por las autoridades desde el fin de semana, entre inundaciones, derrumbes, deslizamientos, caída de árboles y otras afectaciones en distintos puntos de Tegucigalpa y Comayagüela. Las emergencias se han concentrado principalmente en sectores vulnerables, donde el agua ha provocado crecidas de quebradas, inundaciones de calles y daños en viviendas e infraestructura. Este lunes -21 de septiembre- entre las nuevas incidencias se reportó el derrumbe de una vivienda en el sector de Los Pinos, mientras los cuerpos de socorro trabajaban también en la extracción de un vehículo que cayó a la quebrada del mismo sector.

El mayor Sergio Madrid, jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos, explicó que durante la jornada se atendieron tres emergencias relacionadas con las precipitaciones. Además del incidente en Los Pinos, los bomberos realizaron una inspección en la colonia Reynel Fúnes, donde una quebrada crecida provocó una inundación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Hoy aquí en Tegucigalpa, en el sector de Los Pinos se registró el derrumbe de una casa, ahorita se está extrayendo un vehículo que se fue a la quebrada de Los Pinos y una inspección que se hizo aquí en la Reynel Fúnes por una inundación de una crecida de una quebrada”, informó Madrid.

El agua vuelve a poner en riesgo sectores vulnerables

Las nuevas emergencias se suman a las 15 incidencias reportadas entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo, cuando las lluvias dejaron afectaciones en diferentes puntos del Distrito Central. De ese primer grupo, 10 correspondieron a inundaciones. También se registraron la caída de un árbol, un socavón, un deslizamiento, un derrumbe y la afectación de un puente. Entre los sectores donde el agua provocó inundaciones se encuentran La Cañada, Bella Oriente, San Ángel, Hato de Enmedio y algunos puntos de la Kennedy, además del bulevar Centroamérica, Villa Nueva y el anillo periférico. En algunos sectores se registran lluvias mientras que en otros las condiciones permanecen más estables, por lo que las autoridades mantienen vigilancia en los puntos donde existe mayor vulnerabilidad. La situación obliga a mantener especial atención en las zonas cercanas a quebradas y sitios donde las lluvias pueden generar acumulaciones de agua, deslizamientos o crecidas repentinas. Ante este escenario, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) mantiene alrededor de 20 equipos desplazados en zonas vulnerables, preparados para responder ante nuevas emergencias. El despliegue busca que las autoridades puedan intervenir con mayor rapidez si las lluvias provocan nuevas inundaciones o afectan a familias que viven en sectores de riesgo.

Preparan espacios para atender a familias

La alerta amarilla que mantiene el Distrito Central también obliga a las autoridades a prepararse para un eventual incremento de las emergencias. Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (SIMGER), explicó que parte de las labores consiste en mantener habilitados los espacios y recursos necesarios para atender a las personas que eventualmente deban abandonar sus viviendas. “Nuestra obligación es poder tener los sitios listos donde podamos poner a salvo familias si fuera necesario”, señaló. El funcionario agregó que la alerta permite realizar evaluaciones preventivas y mantener preparados tanto al personal como los recursos logísticos para responder ante cualquier eventualidad. Cabe destacar que, para las familias que viven en zonas susceptibles a inundaciones, el riesgo no termina cuando disminuye la lluvia, pues las crecidas de quebradas y los movimientos de tierra pueden presentarse posteriormente.

¿Seguirán las lluvias?