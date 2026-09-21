Lluvias y chubascos marcarán las condiciones del tiempo en Honduras

El pronosticador señaló que el país tendrá abundante nubosidad y lluvias y chubascos de débiles a moderados, aunque estos serán ocasionalmente fuertes y estarán acompañados de actividad eléctrica.

“Persiste la convergencia de viento proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico y también la vaguada en altura que estarán generando condiciones inestables”, explicó Centeno.

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones inestables persistirán este martes 22 de septiembre en Honduras debido a la convergencia de viento proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico, además de la vaguada en altura, de acuerdo con el pronóstico de Mario Centeno, pronosticador de turno de Cenaos.

“Abundante nubosidad, lluvias y chubascos de débiles a moderados, ocasionalmente fuertes acompañados de actividad eléctrica para la mayor parte del país, con los mayores acumulados en áreas de la región centro, oriente y occidente”, detalló Centeno.

En cuanto al estado del mar, el oleaje tanto en el Caribe como en el Golfo de Fonseca, se ubicará entre 1 y 3 pies de altura.

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Para Tegucigalpa se prevé una temperatura máxima de 28 C° y una mínima de 20 C°. En la región central, la máxima será de 31 C° y la mínima de 22 C°.

En la región insular se registrará una temperatura máxima de 31 C° y una mínima de 26 C°, mientras que en la región norte la máxima será de 33 C° y la mínima de 24 C°.

La región oriental tendrá una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 20 C°. En el sur del país, la máxima alcanzará 34 C° y la mínima será de 24 C°.

Para la región occidental se pronostica una temperatura máxima de 29 C° y una mínima de 16 C°, de acuerdo con los datos proporcionados por el pronosticador de turno de Cenaos.

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