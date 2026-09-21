Lluvias y chubascos marcarán las condiciones del tiempo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones inestables persistirán este martes 22 de septiembre en Honduras debido a la convergencia de viento proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico, además de la vaguada en altura, de acuerdo con el pronóstico de Mario Centeno, pronosticador de turno de Cenaos.
“Persiste la convergencia de viento proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico y también la vaguada en altura que estarán generando condiciones inestables”, explicó Centeno.
El pronosticador señaló que el país tendrá abundante nubosidad y lluvias y chubascos de débiles a moderados, aunque estos serán ocasionalmente fuertes y estarán acompañados de actividad eléctrica.
“Abundante nubosidad, lluvias y chubascos de débiles a moderados, ocasionalmente fuertes acompañados de actividad eléctrica para la mayor parte del país, con los mayores acumulados en áreas de la región centro, oriente y occidente”, detalló Centeno.
En cuanto al estado del mar, el oleaje tanto en el Caribe como en el Golfo de Fonseca, se ubicará entre 1 y 3 pies de altura.
Para Tegucigalpa se prevé una temperatura máxima de 28 C° y una mínima de 20 C°. En la región central, la máxima será de 31 C° y la mínima de 22 C°.
En la región insular se registrará una temperatura máxima de 31 C° y una mínima de 26 C°, mientras que en la región norte la máxima será de 33 C° y la mínima de 24 C°.
La región oriental tendrá una temperatura máxima de 32 C° y una mínima de 20 C°. En el sur del país, la máxima alcanzará 34 C° y la mínima será de 24 C°.
Para la región occidental se pronostica una temperatura máxima de 29 C° y una mínima de 16 C°, de acuerdo con los datos proporcionados por el pronosticador de turno de Cenaos.
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