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¡Llegó la lluvia! Así comienza a refrescar la mañana en Tegucigalpa

Esta mañana, las primeras gotas comienzan a refrescar la capital. Desde Casa Presidencial, EL HERALDO te muestra cómo luce el ambiente.

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 10:09
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