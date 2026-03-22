AMDC lanzará plataforma con IA para gestión urbana en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Con el propósito de transformar la gestión urbana de Tegucigalpa, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) lanzará, durante la segunda semana de abril, una plataforma gestionada por inteligencia artificial (IA).
Al ser un modelo de IA, este se entrenará con las costumbres, quejas y sugerencias de los usuarios, generando escenarios cada vez más precisos para la gestión de la ciudad. Esto significa que la ciudadanía se convierte en cocreadora de soluciones urbanas.
Leonardo Rivera, creador de la plataforma AMDC IA, explica que el usuario, con solo usar la aplicación de mensajería WhatsApp, podrá reportar mediante texto una calle en mal estado, por ejemplo. También podrá enviar notas de voz para interactuar con el bot. “La misma inteligencia artificial se encarga de clasificar los problemas en un tablero para que las cuadrillas de la municipalidad lo atiendan en el momento”, detalla.
Posteriormente, los ciudadanos encontrarán esta información en un portal de transparencia, donde podrán verificar el estatus de su gestión. “Esto es una forma de auditoría social”, explica Rivera, quien es máster en Inteligencia Artificial y Machine Learning.
La necesidad de eliminar barreras en los procesos de reporte es un tema central, ya que los formularios tradicionales generan abandono y desinterés por parte de la ciudadanía, explica Rivera. La IA permite que los usuarios describan sus problemas de forma natural, sin llenar formularios, y el sistema se encarga de clasificar, geolocalizar y registrar el reporte automáticamente.
Implementación
El proyecto se estructura en tres fases -MDC Responde, MDC Segura y MDC Fluye- que abarcan desde la gestión de reportes ciudadanos hasta la seguridad y la movilidad urbana, con una duración de cuatro años. La primera fase inicia en el centro de Tegucigalpa y se expandirá colonia por colonia, anticipando un crecimiento acelerado dado el alto uso de WhatsApp entre la población. “Esta fase va a ser el primer contacto ciudadano con el alcalde, directamente al bot de Juan Diego Zelaya, y él lo va a poder ver en tiempo real”, indicó.
La fase MDC Segura integra cámaras, botones de alerta y reportes en colonias, conectados a centros de monitoreo en tiempo real, utilizando IA para determinar qué zonas son más peligrosas según el movimiento ciudadano. Mientras que la fase MDC Fluye aborda la gestión del tráfico, la movilidad, rutas alternas y cierres de calles, todo concentrado en un solo punto de contacto.
Para esta unidad se han contratado matemáticos, ingenieros en sistemas de inteligencia artificial y científicos de datos; además, cuenta con arquitectura urbana y una estrategia de comunicación, detalla Rivera.
Para maximizar el impacto tecnológico sin incurrir en grandes inversiones públicas, la alcaldía estableció una alianza con la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), que construyó dos laboratorios de inteligencia artificial en Tegucigalpa y San Pedro Sula. El costo operativo se reduce a centavos de dólar por consulta, aprovechando infraestructura académica existente y servicios en la nube como Amazon Web Services.
“Buscamos hacer de Tegucigalpa una ciudad inteligente, interconectada y que cocree con el alcalde; que todos podamos ser auditores y veedores de cómo la tecnología está mejorando nuestras vidas”, expresó el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya