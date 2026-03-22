AMDC lanzará plataforma con IA para gestión urbana en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Con el propósito de transformar la gestión urbana de Tegucigalpa, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) lanzará, durante la segunda semana de abril, una plataforma gestionada por inteligencia artificial (IA).

Al ser un modelo de IA, este se entrenará con las costumbres, quejas y sugerencias de los usuarios, generando escenarios cada vez más precisos para la gestión de la ciudad. Esto significa que la ciudadanía se convierte en cocreadora de soluciones urbanas.

Leonardo Rivera, creador de la plataforma AMDC IA, explica que el usuario, con solo usar la aplicación de mensajería WhatsApp, podrá reportar mediante texto una calle en mal estado, por ejemplo. También podrá enviar notas de voz para interactuar con el bot. “La misma inteligencia artificial se encarga de clasificar los problemas en un tablero para que las cuadrillas de la municipalidad lo atiendan en el momento”, detalla.

Posteriormente, los ciudadanos encontrarán esta información en un portal de transparencia, donde podrán verificar el estatus de su gestión. “Esto es una forma de auditoría social”, explica Rivera, quien es máster en Inteligencia Artificial y Machine Learning.

La necesidad de eliminar barreras en los procesos de reporte es un tema central, ya que los formularios tradicionales generan abandono y desinterés por parte de la ciudadanía, explica Rivera. La IA permite que los usuarios describan sus problemas de forma natural, sin llenar formularios, y el sistema se encarga de clasificar, geolocalizar y registrar el reporte automáticamente.