Altos costos de alimentos dejarán sin sustento a miles de hogares capitalinos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cada día los capitalinos deben buscar la manera de aminorar los costos en la compra de los alimentos para intentar completar la quincena o la mensualidad de sus salarios.

Pero un escenario más fuerte viene para aquellos que con mucho esfuerzo logran ajustar unos centavos con el fin de llevar el sustento a sus mesas y, en casos más radicales, hacer un tiempo de comida.

“Si supiera lo difícil que se me hace darle de comer a mi pequeña, hago todo lo posible por llevarle un pancito, pero hasta eso está caro”, dijo en un tono desencajado Wilmer Turcios, quien es un vendedor de agua.

Esta situación se replica en miles de hogares capitalinos, pues según el análisis realizado por EL HERALDO de los datos de julio de 2021 brindados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 37.3 de cada 100 familias viven en pobreza extrema.

La crisis puede agudizarse

José Luis Moncada, economista, explicó que se vive “una macroinflación que afecta a todos los sectores, en especial a los más bajos, esto quiere decir que no hay demanda, no hay consumo y a la gente no le está ajustando lo básico”. Otros expertos en materia económica afirmaron que “miles de hogares pueden sufrir en estos meses porque no tendrán la capacidad adquisitiva necesaria para comprar los productos alimenticios en los diferentes comercios de la capital”.

Por su parte, las organizaciones defensoras del consumidor continúan en la lucha para que los productos bajen su valor y los capitalinos puedan adquirir sus alimentos a precios bajos.

