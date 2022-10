Capitalinos compran medicinas del mercado por el desabastecimiento

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La ilusión de ir al hospital en búsqueda de la cura para los malestares desaparece cuando un encargado en ventanilla de la farmacia pública dice: “Fíjese que de esa pastilla no tenemos ahora, si gusta puede ir a comprarla en otro lugar”.

Respuesta que indigna a los capitalinos que adolecen de alguna enfermedad y como refugio deciden cuidar su bolsillo al igual que su salud.

Tal es el caso de Angélica Núñez, una adulta mayor que llegó a un centro hospitalario público, pero no encontró el medicamento que necesitaba, por lo que decidió ir al mercado en busca de una opción más barata.

“Esta pastillas me ayudan para controlar la presión, aquí (comercio) me cuestan 130 lempiras, pero en una farmacia me sacarían un ojo de la cara”, aseveró.

La arriesgada decisión es también tomada por cientos de capitalinos que buscan una solución para solventar sus problemas de salud.

“Acá le ofrecemos de todo a precios muy baratos, vaya a una farmacia y pregunte cuánto le cuesta un blíster (paquete) de pastillas, y hablamos”, comentó un comerciante que decidió mantenerse en el anonimato.

