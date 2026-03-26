Alcaldía del Distrito Central impulsa proyecto de seguridad vial en corredores del BRT

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) impulsa el proyecto “Caminando Seguro por las Calles de Tegucigalpa”, una iniciativa orientada a reducir las muertes y lesiones causadas por siniestros viales en la capital.
La propuesta se centra en intervenir los principales corredores donde operará el sistema de Bus de Tránsito Rápido (BRT), con el fin de mejorar las condiciones de seguridad para peatones, conductores y usuarios del transporte público.
El lanzamiento oficial se realizó en la Nave Carías, en la antigua Penitenciaría Nacional de Tegucigalpa, con la participación de autoridades municipales, organismos internacionales, expertos en movilidad y representantes de la sociedad civil.
La iniciativa es ejecutada junto con la Asociación Hondureña de Automovilismo Deportivo (AHAD-FIA), como parte de una alianza orientada a fortalecer la seguridad vial en la ciudad.
El proyecto también forma parte del programa internacional Safe Mobility 4 All & 4 Life, promovido por el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (UNITAR) y la Federación Internacional del Automóvil (FIA), enfocado en fortalecer capacidades en países en desarrollo.
En Honduras, la ejecución está a cargo de AHAD-FIA, con el acompañamiento de la Federación Interamericana de Touring y Automóvil Clubes (FITAC), además del respaldo técnico de organizaciones especializadas en movilidad urbana.
Uno de los ejes de la iniciativa es la aplicación del Enfoque de Sistema Seguro, un modelo internacional que promueve el diseño de calles para reducir riesgos y proteger la vida de los usuarios.
Este enfoque contempla velocidades adecuadas, infraestructura vial más segura, señalización eficiente y una mayor conciencia ciudadana sobre el uso responsable de las vías públicas.
Entre las acciones principales se incluye la identificación de puntos críticos donde se registran mayores índices de accidentes de tránsito en los corredores del BRT .
A partir de estos diagnósticos se ejecutarán intervenciones físicas como pasos peatonales seguros, mejoras en aceras, señalización vertical y horizontal, así como la adecuación de espacios para usuarios vulnerables.
El proyecto también contempla campañas de educación y sensibilización dirigidas a la población, con el fin de promover una cultura de respeto y responsabilidad vial.
Además, se busca fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de la gestión del tránsito, dotándolas de herramientas técnicas y datos para la toma de decisiones.
La iniciativa incluye la generación de información clave que permitirá diseñar futuras políticas públicas en materia de movilidad y seguridad vial en la capital.
Estas acciones no solo se centran en el BRT, sino que también servirán de base para otros proyectos de transporte como nuevas líneas, teleféricos o sistemas de tranvía.
Las autoridades destacaron que los siniestros viales representan una de las principales causas de muerte a nivel mundial, afectando especialmente a jóvenes, adultos mayores y peatones.