Alcaldía del Distrito Central impulsa proyecto de seguridad vial en corredores del BRT

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) impulsa el proyecto “Caminando Seguro por las Calles de Tegucigalpa”, una iniciativa orientada a reducir las muertes y lesiones causadas por siniestros viales en la capital.

La propuesta se centra en intervenir los principales corredores donde operará el sistema de Bus de Tránsito Rápido (BRT), con el fin de mejorar las condiciones de seguridad para peatones, conductores y usuarios del transporte público.

El lanzamiento oficial se realizó en la Nave Carías, en la antigua Penitenciaría Nacional de Tegucigalpa, con la participación de autoridades municipales, organismos internacionales, expertos en movilidad y representantes de la sociedad civil.

La iniciativa es ejecutada junto con la Asociación Hondureña de Automovilismo Deportivo (AHAD-FIA), como parte de una alianza orientada a fortalecer la seguridad vial en la ciudad.

El proyecto también forma parte del programa internacional Safe Mobility 4 All & 4 Life, promovido por el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (UNITAR) y la Federación Internacional del Automóvil (FIA), enfocado en fortalecer capacidades en países en desarrollo.

En Honduras, la ejecución está a cargo de AHAD-FIA, con el acompañamiento de la Federación Interamericana de Touring y Automóvil Clubes (FITAC), además del respaldo técnico de organizaciones especializadas en movilidad urbana.

Uno de los ejes de la iniciativa es la aplicación del Enfoque de Sistema Seguro, un modelo internacional que promueve el diseño de calles para reducir riesgos y proteger la vida de los usuarios.

Este enfoque contempla velocidades adecuadas, infraestructura vial más segura, señalización eficiente y una mayor conciencia ciudadana sobre el uso responsable de las vías públicas.