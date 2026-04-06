Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) habilitará este 6 de abril el tramo vial ubicado detrás del colegio San Francisco, en la colonia Monseñor Fiallos de Comayagüela, tras varias semanas de trabajos de rehabilitación ejecutados incluso durante el feriado de Semana Santa.
El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, informó que las labores fueron aceleradas aprovechando la disminución del tráfico vehicular en la zona durante el asueto, lo que permitió reducir los tiempos previstos de ejecución.
“Aprovechamos Semana Santa para acelerar trabajos y ya hoy estamos limpiando, y hoy en la noche debería estar completamente habilitado ese tramo”, aseguró Zelaya.
El tramo intervenido corresponde a una vía altamente transitada por conductores y vecinos del sector, quienes durante años denunciaron el deterioro del pavimento.
“Estamos detrás del colegio San Francisco, reconstruyendo un tramo del que se han quejado mucho los conductores, los pobladores y los vecinos de este sector”, afirmó el alcalde.
De acuerdo con las autoridades municipales, la obra consistió en la rehabilitación integral de la calle, incluyendo mejoras en la base y la superficie. Además, se realizaron trabajos complementarios para garantizar la durabilidad de la vía y evitar daños a corto plazo.
“Así que seguimos trabajando en la capital y hay mucho trabajo aquí en Comayagüela”, reiteró el jefe edilicio.
Por otra parte, la comuna desarrolla otros proyectos de infraestructura vial en distintos puntos de la ciudad, especialmente en sectores con alto nivel de deterioro.
Entre ellos destaca la intervención en la séptima avenida de Comayagüela, donde se ejecuta una reconstrucción completa con concreto hidráulico.
“Aquí estaba tan feo que no podíamos bachear. Tuvimos que levantar todo lo que estaba acá para tirar concreto hidráulico completamente nuevo en este tramo”, explicó Zelaya sobre ese proyecto.
Las acciones forman parte de un plan integral de recuperación de calles en la capital y se prevé que en las próximas semanas continúen las intervenciones en otros puntos críticos, como la Villadela y la octava avenida de Comayagüela.
“Así como este que estás viendo acá, hay otros tramos que están igual de complicados... después de aquí vamos para allá”, concluyó el alcalde capitalino.
En su momento, el director de de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, José Miguel Sierra, informó que son apróximadamente 70 metros de reparación y tuvo una inversión de 1.5 millones de lempiras.
Esta obra comezó a principios de marzo, por lo que la alcaldía cerró el tramo mientras se realizaba la reparación de la calle.