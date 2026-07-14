Abren convocatoria para desfilar el 15 de septiembre en el Chelato Uclés: ¿cuáles son los requisitos?

Sin embargo, las instituciones educativas deberán inscribirse a través de un formulario virtual que será habilitado próximamente, así lo informó la viceministra de educación, Angélica Yaneth Sandres , durante el lanzamiento oficial de los desfiles patrios 2026.

Tegucigalpa, Honduras.- Este martes 14 de julio, la Secretaría de Educación lanzó oficialmente la convocatoria para los centros educativos que deseen desfilar el próximo 15 de septiembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés .

Según explicó, la organización de los desfiles de este año estará a cargo de la Secretaría de Educación y del Comité Cívico Interinstitucional Permanente (Cocip) de cada departamento, en coordinación con las direcciones departamentales, distritales y municipales de educación.

La funcionaria señaló que la participación será de carácter voluntario, por lo que cada centro educativo decidirá si se suma de acuerdo con sus condiciones y posibilidades.

Sobre el proceso de inscripción en línea, Sandres dijo que será "abierto y en igualdad de condiciones para todos los centros educativos, sin excepciones". No obstante, aclaró que únicamente setenta colegios que completen su registro y acrediten el cumplimiento de los requisitos serán seleccionados.

"Como parte de este proceso, se pondrá a disposición un enlace mediante el cual cada centro educativo podrá remitir la documentación requerida para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento general para la organización y desarrollo de los desfiles patrios", remarcó Sandres.

Tras concluida la revisión de documentos, se dará a conocer la lista de los centros educativos seleccionados. Además, la funcionaria agregó que se conformará un equipo técnico que brindará asesoría y dará seguimiento al proceso a nivel departamental, municipal y distrital.

"A nuestros estudiantes queremos expresarles un mensaje muy especial, ya que ellos son los verdaderos protagonistas de esta fiesta cívica", expresó Angélica, quien añadió que cada paso que den durante el desfile representa un orgullo para los hondureños.

En representación de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA), el capitán Jorge Inés Orellana Cubas señaló que, en el marco del 205 aniversario de la patria, la institución reafirma su compromiso.

El capitán detalló que las FF AA realizarán una demostración de paracaidismo en el Campo de Parada Marte los días 5 y 12 de septiembre, además de ferias de adiestramiento y emprendimiento, actividades que serán transmitidas por televisión.

"Invitamos a toda la población a participar con entusiasmo en cada una de las actividades cívico militares que se desarrollarán a nivel nacional, a fin de que todos podamos disfrutarlas", concluyó Orellana Cubas, quien también estuvo presente en el lanzamiento oficial de los desfiles patrios.