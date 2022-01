Por influenza llega el 50% de los pacientes a triajes, según Salud

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Nuevamente la capital se ve atacada por una vieja enfermedad, esta sería una de las razones del incremento de atenciones en los centros de triaje.



Se trata de la influenza, ya que según las autoridades de la Región Metropolitana de Salud, del 100% de las atenciones de los diferentes triajes de la ciudad, el 50% corresponde a esta enfermedad y el porcentaje restante al covid-19.

El jefe de la entidad sanitaria, Harry Bock, manifestó que la influenza es algo estacional porque se reporta desde hace muchos años y que los picos de la enfermedad ocurren en octubre, noviembre, diciembre y enero debido al cambio de temperatura.



Efecto que se vive en la actualidad, ya que desde octubre se observa mayor afluencia de pacientes en los triajes, donde las personas a primera instancia piensan tener covid, pero por medio de evaluaciones médicas se identifica si se trata de influenza o la descartan.

Vacunación

Esta enfermedad obliga a que las autoridades de la Región Metropolitana de Salud establezcan una meta de vacunación de 282 mil capitalinos inoculados por año.



Sin embargo, la meta no ha sido cumplida, ya que entre el 2021 y los primeros días de este mes han cumplido con solo el 91% de la meta de vacunación, pues han inoculado a 274 mil capitalinos.



Es decir, esta cifra solo representa a un 23% de la población capitalina, que es de 1.2 millones de personas.

Según la entidad sanitaria, no pueden inocular a más del millón de ciudadanos porque solo es para grupos en riesgo.



Bock indicó que la inoculación contra la influenza aplica para adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas de seis meses a 59 años, personas que trabajan en granjas avícolas y personal de salud.



Ante la alarma de las personas que se quieren vacunar, el galeno dejó claro que no hay vacunas para todos, así como las hay contra el covid, la de la influenza solo es para grupos en riesgo. También aclaró que la vacuna de la influenza no es complementaria de la dosis contra el covid-19. Sí se pueden aplicar a una sola vez ambas, pero solo si la requiere.



El galeno aseguró que solo restan en aplicar 8 mil vacunas de influenza, estas están distribuidas en los 64 centros de salud y en Parada Marte, como en el Polideportivo. Deberán de ser aplicadas hasta el 31 de este mes, ya que en esa fecha vencerán.



En abril llegará el lote de 282 mil vacunas destinadas a cumplir la meta de 2022, cantidad que se iniciará a aplicar en mayo, ya que estos pacientes deben de aplicarse esta dosis cada año.

Diagnóstico de influenza

El galeno reconoció que es difícil diferenciar la influenza y el covid-19 porque la sintomatología es similar. Pero aseguró que la influenza es más aguda.

Por su lado, el coordinador del centro de triaje del Centro Cívico Gubernamental (CCG), Daniel Morales, aseveró que no solo identifican sospechosos de coronavirus, sino que también de influenza, resfriado común y rinitis alérgica.



Morales considera que para tener un diagnóstico certero es necesario tener los exámenes para detectar la influenza, ya que no cuentan con ellas y lo que hace es guiarse de la sintomatología respiratoria.