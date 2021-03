Recorriendo el zoológico Rosy Walther: Micho, el atractivo jaguar que se roba las miradas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cuentan algunos voluntarios del zoológico Rosy Walther, que había una vez un hombre de origen inglés que se dedicaba a viajar por todo el mundo como mochilero… Un día, sus aventuras lo llevaron hasta Lempira, sin imaginarse que ahí cambiaría todo lo que portaba para salvar a un pequeño jaguar al que le acababan de matar a su madre.



No se conocen todos los detalles de esta historia, lo único que se supo es que el buen samaritano decidió donarlo al Rosy Walther.



Micho es experto en modelar ante la cámara. Foto: Emilio Flores | EL HERALDO



Sí, aunque usted no lo crea esta es la historia de Micho, el fascinante jaguar que lamentablemente está en peligro de extinción y que tiene 3 años y medio de edad.



VEA: Le presentamos a Ori, el curioso cadejo que disfruta las visitas



La hermosura de Micho ha conseguido que sea una de las mayores atracciones del recinto. Sus manchas y pelaje lo convierten en todo un seductor. Además, la sorprendente jaula en la que vive, también llama la atención de los turistas.



Basta con ver sus enormes patas para apresurarnos a preguntar cuánto pesa… De acuerdo con uno de sus cuidadores, el peso del enorme felino es 75 kilogramos y mide un poco más del metro y medio.



ADEMÁS: Esta es la historia de La Cocodrila, el reptil que ama la soledad



¡Y no es de extrañarse! Pues su buena alimentación se ve reflejada desde lejos. A Micho no puede faltarle la carne de primera, ya sea feto de res y pollo todos los días, excepto los viernes ya que dentro de sus cuidados también está el mantener una dieta.





El peso de este felino es de 75 kilogramos y mide un poco más del metro y medio. Foto: Emilio Flores | EL HERALDO



Si usted no ha tenido la oportunidad de ir a este zoológico, permítame contarle lo entretenido que es estar observando a Micho a través de una enorme ventana de vidrio, ¿parece aburrido, verdad? Lo que pasa es que Micho es tan juguetón que a uno lo atrapa en cuestión de segundos.



TAMBIÉN: Conozca a Bruno, el tapir más codiciado del zoo



Su hiperactividad es algo que no pasa desapercibida, pues nunca se está quieto en un solo lugar, por lo que se nos puede pasar toda una tarde viéndolo y no darnos cuenta, es experto en robarse las miradas de los visitantes.





Su belleza ha conseguido que sea una de las mayores atracciones del recinto. Foto: Emilio Flores | EL HERALDO



Es bastante agresivo… ¿Será por eso que nunca ha tenido novia?



Asista al zoológico y no deje de visitar a Micho. Verá lo mucho que le encanta que le tomen fotografías.



LE PUEDE INTERESAR: Gurín, el ocelote experto en marcar territorio