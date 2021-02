Recorriendo el zoológico Rosy Walther: Bruno, el tapir más codiciado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Nunca ha tenido una novia. Es muy solitario y para terminar de describirlo… ¡Inteligente! Así es el tapir Bruno. En ocasiones se pone rebelde, debido a la presencia de desconocidos, así lo confirmamos con la visita al zoológico Rosy Walther de Tegucigalpa.



Durante nuestro paseo en su recinto, Bruno se acomodó en una de sus dos piletas -en las que baña a cada momento- de la que no quiso salir, y entonces nos frustró la sesión de fotografías. No quiere mostrar totalmente su belleza. ¡Qué huraño Bruno! Y eso que mostrarte te puede ayudar a conseguir una novia jajajaja.





Permítame seguirle contando un poco más de este agradable tapir… Su historia, es quizá como la de muchos otros animales que alberga el zoológico; Bruno -como lo bautizaron- era apenas un bebé tapir de tan solo unas semanas cuando fue rescatado el 29 de diciembre de 2000.



VEA: 20 fotos de animales en el zoológico de Tegucigalpa que te cambiarán el día



En ese entonces fue confiscado por la Fiscalía y depositado en el Rosy Walther. Bruno llegó con laceraciones múltiples que fueron atendidas y sanadas.



Desde entonces han pasado casi 20 años y se ha convertido en el segundo animal más antiguo en este sitio.



Hoy, con un metro de altura y dos metros de longitud, pasa la mayoría del tiempo en unas piscinas que fueron hechas para él y que disfruta casi todo el día. ¡Qué refrescante vida la de Bruno!



LE PUEDE INTERESAR: Los inquilinos del Rosy Walther siguen atrayendo a los capitalinos



Es importante mencionar que “Brunito” como muchos pequeñines le dicen, no es agresivo, ya que está acostumbrado a la interacción humana, pero, no es solamente la cercanía que tiene con la mayoría de los visitantes lo que llama la atención de este negro y peludo animalito, sino su nariz. ¡Sí, su nariz! Esa misma que le ayuda a sujetarse de las ramas, pues es similar a la de un elefante.



También, déjeme contarle que, probablemente, Bruno tiene una mejor dieta que usted y yo, y si no me cree, ahorita le elaboro una lista de las frutas y verduras que este tapir consume a diario: pera, papaya, banano, sandía, manzana, elote, pepino, zanahoria y concentrado son los alimentos que deleitan el paladar de nuestro codiciado amigo.



ADEMÁS: Conozca la historia de La Cocodrila, el reptil que ama la soledad



Además, se sirve un banquete de todas las hojas, contribuyendo así con el ecosistema, porque come y a la vez defeca, de acuerdo con uno de sus cuidadores.



Así que si tiene pensado ir al zoológico no olvide visitar a Bruno, uno de los animales más cariñosos y tranquilos, quizá en uno de esos recorridos se encuentra con la sorpresa y buena noticia de que Bruno ya tiene una compañera.