En cinco años el fuego ha arrasado con la historia del centro de Tegucigalpa

Brayan Jhesua García

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El centro de la capital encierra una historia viva, plasmada en sus antiguos edificios, que son patrimonio histórico y cultural.



Sin embargo, en los últimos cinco años la vulnerabilidad de sus viejas estructuras de adobe y techo entejado, a la par de las deficientes instalaciones eléctricas, el fuego le ha pasado factura al patrimonio capitalino.



Sumado a esto no se puede obviar la falta de un plan real de rescate y protección de una zona que constituye el legado histórico no solo de la ciudad, sino del país.



La avenida Miguel de Cervantes es la zona de mayor incidencia de siniestros. En al menos los últimos cinco años el fuego ha hecho estragos en valiosas edificaciones como el Museo del Hombre, el Palacio Municipal, la Casa del Ingeniero, el Palacio de las Comunicaciones Eléctricas, tres locales aledaños al pasaje Midence Soto y además los locales del edificio Chinda Díaz.



Ante este panorama, la pregunta que flota en el aire es qué se está haciendo desde la Gerencia del Casco Histórico de la Alcaldía Municipal y del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), para proteger estos bienes patrimoniales.



Desde hace unos años se habla de un vetusto sistema eléctrico como la causa de incendios, además de que en estos espacios funcionan negocios que ofrecen productos como ropa y alimentos, dos rubros que sin duda incrementan el riesgo.



Un riesgo que echa por la borda proyectos como “Vuelve al centro”, que pretenden rescatar estos espacios, incentivar a los emprendedores y lograr que el capitalino se reencuentre con su historia y tradición.



Para el historiador Edgar Soriano, la falta de mantenimiento de estos espacios es la principal causa de las quemas.



“El Estado debería exigir a todos los locales del centro tener óptimas condiciones en el cableado eléctrico, porque no solo son pérdidas materiales, se está perdiendo parte del patrimonio con estos problemas”, lamentó.



Hay limitaciones

Por su parte, el gerente del Casco Histórico de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), René Vallejo, manifiesta que como comuna no pueden intervenir los espacios privados que están dentro del centro.



“La Alcaldía no puede invertir en un bien privado, lo que podemos hacer es sugerir a las personas qué es lo que tienen que hacer en cuanto a las remodelaciones del lugar o las amenazas que tienen en su local”, explicó Vallejo.



Según el funcionario, esperan un catálogo en el que está trabajando un equipo de la Universidad de Sevilla sobre los edificios históricos del centro.



“La idea de este catálogo es tener un inventario de los inmuebles y tener una actualización de la base de datos, porque no tenemos algunos registros de remodelaciones”, manifestó el gerente.



Según el titular de la Gerencia del Casco Histórico, hay cinco factores que influyen en los incendios.



El primero es la antigüedad del edificio. En segundo lugar está la falta de mantenimiento adecuado del inmueble. También el desinterés de mantener en condiciones el lugar por parte los dueños de locales y quienes los alquilan.



Además, el hecho de que no cuentan con los recursos para darle mantenimiento. Y por último que hay propietarios de los espacios históricos que viven fuera del país y que no se ocupan de sus establecimientos.



El IHAH tampoco puede hacer mucho. Eso afirma su director Héctor Portillo, ya que como institución no pueden intervenir los bienes privados, pero sí dar lineamientos.



“A los propietarios de los locales quemados se les dará un lineamiento para que sean intervenidos, respetando la arquitectura que sostenía”. Apuntó que el edificio donde ocurrió el incendio está en la categoría "C", es decir que su valor patrimonial es más bajo en comparación con estructuras emblemáticas como el Palacio Municipal, cuya categoría arquitectónica es “A”. Mientras los planes para preservar el patrimonio siguen en eso, en planes.